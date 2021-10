Heute geht es weiter mit einem vollgepackten Spieltag in der Europa League! Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream.

Nach jeweils einem einzelnen Spiel in der Europa League am Dienstag und am gestrigen Mittwoch stehen heute gleich 14 Begegnungen im zweitwichtigsten Europapokal-Wettbewerb an.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

RTL hat sich zur neuen Saison der Europa League die Übertragungsrechte gesichert, und ist damit Eure Anlaufstelle für diesen Wettbewerb.

Damit sind auch ausgewählte Spiele der Europa League im Free-TV zu sehen. Heute läuft Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus live und exklusiv in voller Länge auf RTL, Real Betis vs. Bayer Leverkusen ist auf RTL Nitro ebenfalls live im Free-TV zu sehen. Zu den Spielen im Free-TV erwartet Euch folgende Crew:

Moderatorin: Laura Papendick

Kommentator: Marco Hagemann

Kommentator: Steffen Freund

Experte: Karl-Heinz Riedle

Beide Übertragungen könnt Ihr via TVNow auch als Livestream empfangen, dafür braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet Euch das monatlich 4,99 Euro. Dort könnt Ihr neben allen 14 Einzelspielen auch die Konferenz am heutigen Donnerstag genießen, in der acht ausgewählte Einzelspiele inklusive der Conference League mit Union Berlin zu sehen sind. Das TVNow-Matchday-Team sieht so aus:

Moderatorin: Anna Kraft

Moderator: Robby Hunke

Moderator: Arnd Zeigler

Experte: Lukas Podolski

© getty Mario Götze spielt mit PSV Eindhoven auch in der Europa League.

Europa League, Übertragung: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Gruppe Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 19. Oktober G Celtic Glasgow 2:0 Ferencvaros Budapest TVNow Mittwoch, 20. Oktober C Spartak Moskau 16:30 Leicester City TVNow Donnerstag, 21. Oktober D Fenerbahce 18:45 Royal Antwerp FC TVNow Donnerstag, 21. Oktober E Lazio Rom 18:45 Olympique Marseille TVNow Donnerstag, 21. Oktober F Ludogorez Rasgrad 18:45 Sporting Brada TVNow Donnerstag, 21. Oktober F FC Midtjylland 18:45 Roter Stern Belgrad TVNow Donnerstag, 21. Oktober G Real Betis Sevilla 18:45 Bayer 04 Leverkusen RTL Nitro / TVNow Donnerstag, 21. Oktober H Rapid Wien 18:45 Dinamo Zagreb TVNow Donnerstag, 21. Oktober A Glasgow Rangers 21:00 Bröndby IF TVNow Donnerstag, 21. Oktober A Sparta Prag 21:00 Olympique Lyon TVNow Donnerstag, 21. Oktober B PSV Eindhoven 21:00 AS Monaco TVNow Donnerstag, 21. Oktober B Sturm Graz 21:00 Real Sociedad TVNow Donnerstag, 21. Oktober C SSC Neapel 21:00 Legia Warschau TVNow Donnerstag, 21. Oktober D Eintracht Frankfurt 21:00 Olympiakos Piräus RTL / TVNow Donnerstag, 21. Oktober E Lokomotive Moskau 21:00 Galatasary TVNow Donnerstag, 21. Oktober H West Ham United 21:00 KRC Genk TVNow

Europa League, Übertragung: Spiele heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, stehen Euch natürlich wieder die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Dort habt Ihr die Möglichkeit, zwischen allen 14 Einzelspielen im Liveticker oder der Konferenz als Liveticker zu entscheiden!

Hier entlang zur Übersicht über die heutigen Ticker.

Und hier zur Europa-League-Konferenz am 3. Spieltag.