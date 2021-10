Bayer Leverkusen ist heute in der Europa League zu Gast bei Real Betis. Das gesamte Spiel hier im Liveticker.

Am 3. Spieltag der Gruppenphase in der Europa League treffen Real Betis und Bayer Leverkusen in Gruppe G aufeinander. Beide Klubs haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Das gesamte Duell könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Für die nächsten Jahre werden bei Leverkusen alle Augen auf dem 18-jährigen Florian Wirtz liegen, der in der Zukunft wohl für einen der Topklubs Europas spielen kann. "Uns ist allen bewusst, dass der nächste Schritt zu einem der Top-5-Vereine irgendwann kommen wird", sagte sein Cheftrainer Gerardo Seoane in der letzten Woche bei DAZN, fügte aber hinzu: "Er braucht noch ein bisschen Zeit, ist jetzt am richtigen Ort, kann sich bei uns toll entfalten, wird gut begleitet und unterstützt."

Vor Beginn: Die Werkself muss sich schleunigst von der 1:5-Klatsche gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende erholen. Die Mannschaft ging als zweitbester Klub der Saison in das Duell, hatte aber keine Chance gegen den deutschen Rekordmeister.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker zu Real Betis vs. Bayer Leverkusen! Die Begegnung am 3. Spieltag der Europa League beginnt um 18.45 Uhr im Benita Villamarin.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Betis: Rui Silva - Bellerin, Bartra, Gonzalez, Moreno - Carvalho, Guardado - Rodri, Fekir, Canales - Willian Jose

Rui Silva - Bellerin, Bartra, Gonzalez, Moreno - Carvalho, Guardado - Rodri, Fekir, Canales - Willian Jose Bayer: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Amiri, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

Real Betis vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute im TV und Livestream

Real Betis vs. Bayer Leverkusen wird heute im Free-TV übertragen! RTL Nitro beginnt mit den Vorberichten um 18.15 Uhr.

Die Übertragung könnt Ihr auch über TVNow im Livestream empfangen, dieser ist aber kostenpflichtig. Dort findet Ihr heute auch eine Konferenz mit allen Parallelspielen aus der Europa League sowie Conference League.

Europa League: Das sind die Spiele des 3. Spieltags am Donnerstag

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 18.45 Uhr Fenerbahce SK Royal Antwerp FC Lazio Rom Olympique Marseille Ludogorez Rasgrad Sporting Braga FC Midtjylland Roter Stern Belgrad Real Betis Sevilla Bayer 04 Leverkusen Rapid Wien Dinamo Zagreb 21.00 Uhr Glasgow Rangers Bröndby IF Sparta Brag Olympique Lyon PSV Eindhoven AS Monaco Sturm Graz Real Sociedad San Sebastian SSC Neapel Legia Warschau Eintracht Frankfurt Olympiakos Piräus Lokomotive Moskau Galasataray SK West Ham United KRC Genk

Real Betis vs. Bayer Leverkusen wird entscheiden, welche Mannschaft nach dem 3. Spieltag an der Spitze der Gruppe G in der Europa League stehen wird.