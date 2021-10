Fenerbahce vs. Royal Antwerpen: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fenerbahce trifft heute in der Europa League auf Royal Antwerpen. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr die Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fenerbahce vs. Royal Antwerpen, Europa League heute live: Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Fenerbahce vs. Royal Antwerpen wird am heutigen Donnerstag (21. Oktober) um 18.45 Uhr im Stadion Ülker in Istanbul angepfiffen. Folgendes Team aus russischen Unparteiischen soll für ein faires Spiel sorgen:

Schiedsrichter: Sergei Ivanov

Assistent: Usachev Roman

Assistent: Valeri Danchenko

Vierter Offizieller: Kirill Levnikov

Video-Assistent: Vladimir Moskalev

VAR-Assistent: Aleksei Lunev

Fenerbahce vs. Royal Antwerpen, Europa League heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Fenerbahce: Bayindir - Szalai, Min-Jae, Novak - Kadioglu, Gustavo, Yandas, Osayi-Samuel - Özil - Valencia, Rossi

Bayindir - Szalai, Min-Jae, Novak - Kadioglu, Gustavo, Yandas, Osayi-Samuel - Özil - Valencia, Rossi Antwerpen: Butez - De Laet, Dessoleil, Almeida, Buta - Fischer, Nainggolan, Verstraete, Benson - Eggestein, Samatta

© getty Brian Priske ist seit dieser Saison als Cheftrainer von Royal Antwerpen im Amt.

Fenerbahce vs. Royal Antwerpen: Europa League heute live im TV und Livestream

Fenerbahce vs. Royal Antwerpen ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

RTL hat sich zu dieser Saison die Übertragungsrechte an der Europa League gesichert und zeigt alle Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge, so auch heute am 3. Spieltag der Europa League. Acht ausgewählte Spiele, darunter auch das Conference-League-Spiel mit Union Berlin, werden zudem in der Spieltags-Konferenz zu sehen sein.

Dafür braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, das Ihr allerdings auch erst einmal einen Monat lang kostenlos testen könnt. Danach kostet das jederzeit monatlich kündbare Abonnement 4,99 Euro.

Europa League, Übertragung: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Gruppe Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 19. Oktober G Celtic Glasgow 2:0 Ferencvaros Budapest TVNow Mittwoch, 20. Oktober C Spartak Moskau 16:30 Leicester City TVNow Donnerstag, 21. Oktober D Fenerbahce 18:45 Royal Antwerp FC TVNow Donnerstag, 21. Oktober E Lazio Rom 18:45 Olympique Marseille TVNow Donnerstag, 21. Oktober F Ludogorez Rasgrad 18:45 Sporting Brada TVNow Donnerstag, 21. Oktober F FC Midtjylland 18:45 Roter Stern Belgrad TVNow Donnerstag, 21. Oktober G Real Betis Sevilla 18:45 Bayer 04 Leverkusen RTL Nitro / TVNow Donnerstag, 21. Oktober H Rapid Wien 18:45 Dinamo Zagreb TVNow Donnerstag, 21. Oktober A Glasgow Rangers 21:00 Bröndby IF TVNow Donnerstag, 21. Oktober A Sparta Prag 21:00 Olympique Lyon TVNow Donnerstag, 21. Oktober B PSV Eindhoven 21:00 AS Monaco TVNow Donnerstag, 21. Oktober B Sturm Graz 21:00 Real Sociedad TVNow Donnerstag, 21. Oktober C SSC Neapel 21:00 Legia Warschau TVNow Donnerstag, 21. Oktober D Eintracht Frankfurt 21:00 Olympiakos Piräus RTL / TVNow Donnerstag, 21. Oktober E Lokomotive Moskau 21:00 Galatasary TVNow Donnerstag, 21. Oktober H West Ham United 21:00 KRC Genk TVNow

Fenerbahce vs. Royal Antwerpen: Europa League heute im Liveticker

Als gute Alternative für unterwegs oder nebenbei steht Euch auch der SPOX-Liveticker zur Verfügung! Auch hier habt Ihr die Wahl zwischen allen 14 Einzelspielen und einer Konferenz in Livetickerform.

Hier entlang zum Liveticker Fenerbahce vs. Royal Antwertpen.

Und hier zum Konferenzticker der Europa League am 3. Spieltag.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe D vor dem 3. Spieltag

Der Verlierer aus Fenerbahce vs. Royal Antwerpen wird schon nach drei Spieltagen weit weg von der Qualifikation für die K.O.-Phase.