Mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase startet heute die Europa League in die Saison 2021/22. Wer die Spiele live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verraten wir Euch hier.

In der Champions League ist der 1. Spieltag der Gruppenphase schon Geschichte. Am heutigen Donnerstag, 16. September, nimmt nun auch die neue Saison in der Europa League richtig Fahrt auf. Mit Ausnahme der am gestrigen Mittwoch bereits absolvierten Partie Spartak Moskau gegen Legia Warschau (0:1) finden die weiteren 15 Spiele des 1. Spieltags heute statt.

Dann greifen mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auch die beiden für die Europa League qualifizierten Bundesligisten in den Wettbewerb ein. In der kleinen Schwester der Champions League spielen in der Gruppenphase 32 Mannschaften in acht Gruppen zu je vier Teams um den Einzug in die K.o.-Phase. Für diese qualifizieren sich dann jeweils die beiden Teams auf den Plätzen eins und zwei einer jeden Gruppe.

Der große Anreiz der Europa League liegt auch in dieser Saison darin, dass sich der Sieger das Teilnahmerecht an der nächstjährigen Champions League sichert. Zuletzt gelang dies dem FC Villarreal.

Bevor die Europa League heute im großen Stil los legt, zeigen wir Euch, wer die Spiele übertragen wird und was es im TV und im Livestream zu sehen gibt.

Wer zeigt / überträgt Europa League in dieser Saison live im TV und Livestream?

Bezüglich der Übertragungsrechte an der Europa League gibt es im Vergleich zur Vorsaison eine gravierende Änderung. DAZN - der Streamingdienst berichtete in der Vorsaison ausführlich im Livestream über die Europa League - ist im Poker um die neuen Übertragungsrechte leer ausgegangen. Diese sicherte sich für die kommenden drei Spielzeiten die Mediengruppe RTL.

Wer zeigt / überträgt Europa League in dieser Saison live im TV?

Neben den Übertragungsrechten an der Europa League sicherte sich die Mediengruppe RTL auch die Übertragungsrechte an der neugeschaffenen Conference League für den gleichen Zeitraum. Aus diesen beiden Wettbewerben wird in dieser Saison jeden Donnerstag eine Partie - in der Gruppenphase vornehmlich mit deutscher Beteiligung - live im Free-TV auf RTL oder dem Nischen-Kanal RTL Nitro live im Free-TV übertragen.

Am heutigen Donnerstag zeigt RTL Nitro ab 18.15 Uhr das Auftaktspiel in der Conference League von Union Berlin Berlin bei Slavia Prag live im frei empfangbaren Fernsehen. Aus der Europa League ist demnach kein Spiel heute live im Free-TV zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Europa League in dieser Saison im Livestream?

Aus der Europa League und der Conference League werden in dieser Saison an jedem Spieltag bis zu acht weitere Partien - vier mit Spielbeginn 18.45 Uhr und vier mit Spielbeginn 21 Uhr - plus das Free-TV-Spiel auf der RTL-Streamingplattform TVNow im Livestream gezeigt. Zudem wird dort auch eine Konferenz angeboten.

Heute gibt es bei TVNow folgende Spiele aus der Europa League zu sehen:

Bayer Leverkusen vs. Ferencvaros

vs. Ferencvaros Galatasaray Istanbul vs. Lazio Rom

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul

vs. Fenerbahce Istanbul Leicester City vs. SSC Neapel

PSV Eindhoven vs. Real Sociedad

Glasgow Rangers vs. Olympique Lyon

AS Monaco vs. Sturm Graz

Zu beachten ist: TVNow ist kostenpflichtig! Ein Monatsabo kostet 4,99 Euro, dazu gibt es einen Season Pass für zehn Monate (34,90 Euro), mit dem Ihr auf lange Sicht günstiger fahrt. Wer TVNow noch nicht gebucht hat, kann das Angebot zuerst einmal einen Monat lang kostenlos testen.

Europa League: Die heutigen Partien im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 16. September 18.45 Uhr Lokomotive Moskau Olympique Marseille 16. September 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul Lazio Rom 16. September 18.45 Uhr Roter Stern Belgrad Sporting Braga 16. September 18.45 Uhr FC Midtjylland Ludogorez Rasgrad 16. September 18.45 Uhr Bayer Leverkusen Ferencvaros 16. September 18.45 Uhr Betis Sevilla Celtic Glasgow 16. September 18.45 Uhr Dinamo Zagreb West Ham United 16. September 18.45 Uhr Rapid Wien KRC Genk 16. September 18.45 Uhr Glasgow Rangers Olympique Lyon 16. September 21.00 Uhr Bröndby IF Sparta Prag 16. September 21.00 Uhr AS Monaco Sturm Graz 16. September 21.00 Uhr PSV Eindhoven Real Sociedad 16. September 21.00 Uhr Leicester City SSC Neapel 16. September 21.00 Uhr Olympiakos Piräus Royal Antwerp 16. September 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Fenerbahce Istanbul

Europa League 2021/22: Die Termine im Überblick