Am heutigen Abend steht in der Europa League der 2. Spieltag der Gruppenphase auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wer Spiele aus der Europa League heute zeigt und überträgt.

Nach der Champions League ist vor der Europa League! An den beiden vergangenen Tagen stand die Königsklasse im Mittelpunkt des Interesses, dieses schwenkt am heutigen Donnerstag, 30. September, auf die Europa League um. In 16 Spielen der Gruppenphase findet der 2. Spieltag statt.

Mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind auch die beiden deutschen Vertreter im Einsatz. Leverkusen spielt bei Celtic Glasgow, die Eintracht ist ebenfalls auswärts gefordert, bei Royal Antwerpen.

Wer zeigt / überträgt Europa League heute live im TV und Livestream?

Neue Saison in der Europa League - neuer TV-Partner für die Europa League in Deutschland! Nachdem in der vergangenen Saison der Streamingdienst DAZN viele Spiele des zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs im Livestream zeigte, hat sich die Mediengruppe RTL die Übertragungsrechte für die kommenden drei Jahre gesichert. Das Paket beinhaltet auch die Übertragungsrechte an den Spielen der Conference League.

An jedem Europacup-Donnerstag wird in der Saison 2021/22 eine Partie mit deutscher Beteiligung (so lange dies möglich ist) aus einem der beiden Wettbewerbe live im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro gezeigt. Hinzu kommt eine ausführliche Liveberichterstattung via TVNow, der Streamingplattform von RTL.

Dort werden jeweils bis zu acht Spielen im Livestream übertragen. Spiele mit deutscher Beteiligung sind dabei in der Gruppenphase gesetzt. Hinzu kommt eine Konferenz, die sowohl die frühen Spiele ab 18.45 Uhr, als auch die späten Spiele ab 21 Uhr ausführlich abdeckt.

Wer zeigt / überträgt Europa League heute live im TV?

Heute erleben wir die Free-TV-Premiere eines Europa-League-Spieles in dieser Saison. Vor zwei Wochen wurde das Auswärtsspiel von Union Berlin in der Conference League bei Slavia Prag live bei RTL Nitro gezeigt. Am heutigen Donnerstag fiel die Wahl auf die Begegnung Celtic Glasgow gegen Bayer Leverkusen.

Das Duell der am 1. Spieltag siegreichen Leverkusener bei dem schottischen Traditionsklub seht Ihr live ab 20.15 Uhr bei RTL - dann beginnt die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz-Riedle. Rechtzeitig zum Spielbeginn übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund.

Wer zeigt / überträgt Europa League heute im Livestream?

Über den Streamingdienst TVNow könnt Ihr heute sieben Europa-League-Spiele im Livestream verfolgen - plus die Konferenz. Zu den sieben Spielen (vier ab 18.45 Uhr, drei ab 21 Uhr) gehören die beiden Partien der deutschen Teams, des weiteren könnt Ihr beispielsweise verfolgen wie sich Mario Götze mit Eindhoven bei Sturm Graz schlägt.

Wer sich die Spiele einzeln oder in der Konferenz ansehen will benötigt ein gültiges Abo - entweder TVNow Premium (4,99 Euro im Monat) oder TVNow Premium+ (7,99 Euro im Monat). Ihr könnt Euch aber auch gleich einen Season Pass für zehn Monate (34,90 Euro) besorgen. Für Neukunden ist der erste Monat kostenlos.

Mit der App TVNow Premium könnt Ihr die Livestreams über verschiedene Endgeräte und auch über Euren Smart-TV abrufen.

Europa League: Die Einzelspiele im Livestream bei TVNow heute im Überblick

Royal Antwerpen - Eintracht Frankfurt (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Piräus (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Real Sociedad San Sebastian - AS Monaco (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Sturm Graz - PSV Eindhoven (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen (Spielbeginn 21 Uhr)

West Ham United - Rapid Wien (Spielbeginn 21 Uhr)

Olympique Marseille - Galatasaray Istanbul (Spielbeginn 21 Uhr)

