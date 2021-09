Nach der Champions League folgt am Tag darauf, also heute, wie eigentlich immer die Europa League. Der erste Vorrundenspieltag steht an. Wie Ihr die Spiele der Europa League heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der erste Champions-League-Spieltag ist vorüber, doch der europäische Spitzenfußball macht vorerst keine Pause. Am heutigen Donnerstag, den 16. September, geht die Europa-League-Saison 2021/22 erst so richtig los.

Das erste Vorrundenspiel der neuen Saison wurde bereits gestern zwischen Spartak Moskau und Legia Warschau (0:1) absolviert, ganze 15 weitere Begegnungen kommen heute dazu.

Neun davon starten um 18.45 Uhr, der Rest steigt dann ab 21 Uhr. Mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind auch zwei deutsche Mannschaften heute in der Europa League im Einsatz. Die Werkself muss gegen Ferencvaros (18.45 Uhr) aus Ungarn ran. Die Frankfurter bekommen es mit Fenerbahce Istanbul (21 Uhr) zu tun.

Europa League: Die heutigen Partien im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 16. September 18.45 Uhr Lokomotive Moskau Olympique Marseille 16. September 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul Lazio Rom 16. September 18.45 Uhr Roter Stern Belgrad Sporting Braga 16. September 18.45 Uhr FC Midtjylland Ludogorez Rasgrad 16. September 18.45 Uhr Bayer Leverkusen Ferencvaros 16. September 18.45 Uhr Betis Sevilla Celtic Glasgow 16. September 18.45 Uhr Dinamo Zagreb West Ham United 16. September 18.45 Uhr Rapid Wien KRC Genk 16. September 18.45 Uhr Glasgow Rangers Olympique Lyon 16. September 21.00 Uhr Bröndby IF Sparta Prag 16. September 21.00 Uhr AS Monaco Sturm Graz 16. September 21.00 Uhr PSV Eindhoven Real Sociedad 16. September 21.00 Uhr Leicester City SSC Neapel 16. September 21.00 Uhr Olympiakos Piräus Royal Antwerp 16. September 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Fenerbahce Istanbul

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

In dieser Saison hat sich in Bezug auf Übertragung im TV und Livestream einiges verändert. Der Streamingdienst DAZN, der für die Spielzeit 2020/21 noch die Übertragungsrechte hatte, ist aus dem Rennen. Die Mediengruppe RTL ist für die Saison 2021/22 der richtige Ansprechpartner.

Bis zu acht Spiele der Europa League und Europa Conference League werden vom RTL-Streamingdienst TVNow übertragen, darunter auch die zwei Duelle mit deutscher Beteiligung. Wer also Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen heute live sehen möchte, braucht ein Abonnement für TVNow. Dieses kostet nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro je Monat.

Folgende Spiele gibt es heute bei TVNow zu sehen:

Bayer Leverkusen vs. Ferencvaros

Galatasaray Istanbul vs. Lazio Rom

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul

Leicester City vs. SSC Neapel

PSV Eindhoven vs. Real Sociedad

Glasgow Rangers vs. Olympique Lyon

AS Monaco vs. Sturm Graz

Zudem wird eine Konferenz bei TVNow angeboten. Damit könnt Ihr die interessanten Abschnitte aller Spiele in nur einer Übertragung verfolgen.

Im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro wird heute kein Europa-League-Spiel übertragen. Bei RTL Nitro seht Ihr dafür das Europa-Conference-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Union Berlin.

