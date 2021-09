Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Europa League geht weiter - und wie! 16 Spiele an nur einem Tag, darunter zweifache deutsche Beteiligung. Damit Ihr den Überblick behaltet, erklärt Euch SPOX, wie Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Während Leverkusen gut in die neue Saison gestartet ist, wartet die Eintracht weiterhin auf den ersten Sieg. Ist es heute endlich soweit?

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr Royal Antwerp FC Eintracht Frankfurt Olympique Lyon Bröndby IF Sparta Prag Glasgow Rangers Real Sociedad AS Monaco Sturm Graz PSV Eindhoven SSC Neapel Spartak Moskau Legia Warschau Leicester City Fenerbahce SK Olympiakos Piräus 21.00 Uhr Celtic Glasgow Bayer 04 Leverkusen Lazio Rom Lokomotive Moskau Olympique Marseille Galatasaray SK Sporting Braga FC Midtjylland Ludogorez Rasgrad Roter Stern Belgrad Ferencvaros Budapest Real Betis Sevilla KRC Genk Dinamo Zagreb West Ham United Rapid Wien

Nicht alle haben immer die Möglichkeit, ein Spiel live anzuschauen. Doch genau in diesen Fällen können wir Abhilfe schaffen: Mit dem SPOX-Liveticker werdet Ihr garantiert nichts verpassen - egal, ob Tore, Großchancen, Rote Karten oder strittige Szenen, hier bleibt Ihr immer Up-to-Date.

Neben den Einzeltickern für die beiden deutschen Teams können wir Euch auch die Liveticker-Konferenz aller heutigen Europa-League-Spiele ans Herz legen.

Mit Beginn dieser Saison hat sich die RTL Group alle Übertragungsrechte an den Wettbewerben Europa League und Europa Conference League gesichert. Dennoch werden nicht alle Spiele im Free-TV übertragen.

Traditionell werden die Live-Fußball-Events nicht unter den Sendern der Gruppe aufgeteilt, lediglich der Hauptkanal RTL ist dafür verantwortlich. Das heißt gleichzeitig, dass nur eine ausgewählte Anzahl an Spielen parallel ausgestrahlt werden können - andere Spiele fallen raus.

Von allen 16 Europa League-Partien am heutige Tag, wird nur eines für alle zugänglich im Free-TV übertragen. Die Rede ist vom Klassiker Celtic Glasgow vs. Bayer 04 Leverkusen.

Ab 20.15 Uhr beginnt auf dem Sender RTL die Vorberichterstattung zum Spiel, eine dreiviertel Stunde später, um 21.00 Uhr soll die Partie angepfiffen werden.

Wenn Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen nicht das Spiel ist, welches Sie sehen wollen, dann gibt es leider nur die Pay-TV-Alternative TV Now. Auf dem hauseigenen Streamingdienst von RTL werden alle sechzehn Spiele der Europa League, sowie die Europa Conference League-Partie Union Berlin vs. Maccabi Haifa als Livestream angeboten.

Die Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie eines von neun Spielen (darunter die Spiele mit deutscher und österreichischer Beteiligung) im Einzelstream oder alle Spiele zusammen in der Konferenz verfolgen möchten.

Um die Spiele sehen zu können, wird allerdings ein kostenpflichtiges TV Now Premium-Abo vorausgesetzt. Dieses beläuft sich auf 4,99€ pro Monat oder 7,99€, wenn man auf zwei Geräten gleichzeitig streamen möchte. Auch bei TV Now ist es möglich, einen ersten kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe D mit Eintracht Frankfurt vor dem 2. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Olympiakos Piräus 1 2:1 3 2 Eintracht Frankfurt 1 1:1 1 2 Fenerbahce SK 1 1:1 1 4 Royal Antwerp FC 1 1:2 0

