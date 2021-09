Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce heute live in der Europa League: Übertragung im TV und Livestream, Liveticker, Anpfiff

Am heutigen Donnerstag startet Eintracht Frankfurt in der Europa League. Gegner am 1. Spieltag in der Gruppenphase ist Fenerbahce. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce heute live in der Europa League: Termin und Austragungsstätte

Frankfurt möchte nach dem schlechten Saisonstart in der Bundesliga zumindest erfolgreich in die Europa League starten. Wenn man dazu das Abschneiden in den vergangen Jahren in diesem Wettbewerb betrachtet, dürfte das optimistisch stimmen. In der Saison 2018/19 scheiterte man in der Europa League sogar erst im Halbfinale bei Chelsea im Elfmeterschießen.

Die Eintracht empfängt ihre Gäste aus Istanbul im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Schiedsrichter Maurizio Mariani wird am Donnerstag um 21 Uhr das Kommando zum Anstoß geben.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce heute live in der Europa League: Übertragung im TV und Livestream

Am 1. Spieltag der Gruppenphase der Europa League können sich Fußball-Fans auf gleich zwei Spiele mit deutscher Beteiligung freuen. Neben der Begegnung der Frankfurter trifft Bayer Leverkusen um 18:45 Uhr auf Ferencvaros Budapest.

Für beide gibt es jedoch weder eine Übertragung im Free-TV noch im Pay-TV. Stattdessen zeigt TVNOW die Europa-League-Spiele Bayer Leverkusen gegen Budapest und Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul am Donnerstag, 16. September 2021, exklusiv im Livestream.

Kostenpunkt für ein TVNow-Abo: 4,99 Euro im Monat. Für einen Season Pass müssen Fußball-Fans bei TVNow insgesamt 34,99 Euro für zehn Monate überweisen.

Hier geht's zum Angebot von TVNow!

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce heute live in der Europa League: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul, Gruppenphase der Europa League 2021/22

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul, Gruppenphase der Europa League 2021/22 Datum: Donnerstag, 16. September 2021

Donnerstag, 16. September 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: TVNow

Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce heute im Liveticker

Auch auf SPOX kommt Ihr selbstverständlich nicht zu kurz. Wir bieten Euch am heutigen Europa-League-Abend eine Konferenz zu allen Partien, sowie das Spiel zwischen Frankfurt und London im Liveticker an.

Europa League: Die Gruppe von Eintracht Frankfurt

# Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Frankfurt 0 0 0 1 Fenerbahçe 0 0 0 1 Olympiakos 0 0 0 1 Antwerpen 0 0 0

Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Durm - Ndicka - Hinteregger - Lenz - Sow - Hrustic - Hauge - Kamada - Lindström - Lammers

Trapp - Durm - Ndicka - Hinteregger - Lenz - Sow - Hrustic - Hauge - Kamada - Lindström - Lammers Istanbul: Bayindir - Tisserand - M.-J.Kim - Serdar Aziz - Osayi-Samuel - Zajc - Luiz Gustavo - Gümüskaya - Özil - Rossi - M. Berisha

Europa League heute live: Der 1. Spieltag im Überblick