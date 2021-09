Eintracht Frankfurt beginnt heute die Europa-League-Reise mit einem Spiel gegen Fenerbahce Istanbul. Das Spiel des ersten Gruppenspieltags könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der Europa-League-Halbfinalist der Saison 2018/19 aus Frankfurt trifft im ersten Gruppenspiel der diesjährigen Europa League auf den Dritten der vergangenen Süper-Lig-Saison Fenerbahce Istanbul. SPOX tickert für Euch das Spielgeschehen live und ausführlich mit.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Eintracht startet in die neue Spielzeit jedoch mit einem Handicap. Trainer Oliver Glasner wurde für die Partie gesperrt und wird die Mannschaft nicht von der Seitenlinie aus coachen dürfen. Der Grund: Als er in der vergangenen Saison noch den VfL Wolfsburg trainierte, waren die Wölfe in der Europa League dreimal in der Halbzeitpause nicht rechtzeitig auf den Rasen zurückgekehrt.

Vor Beginn: In der Bundesliga läuft es für die Hessen alles andere als nach Plan. Nach vier Spieltagen hat man lediglich drei Zähler sammeln können. Nur drei Mannschaften sind in der Tabelle hinter der Eintracht. Das heutige Spiel ist jedoch kein Bundesliga-Spiel, sondern der Europa-League-Auftakt. Nach einem Jahr ohne Europa League nimmt die SGE wieder am Wettbewerb teil, bei dem sie 2018/19 ihren größten Erfolg auf europäischer Ebene feierten, als sie erst im Halbfinale nach Elfmeterschießen am späteren EL-Sieger Chelsea scheiterten.

Vor Beginn: Um 21 Uhr wird das Spiel im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Fenerbahce Istanbul.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce: Europa League heute im TV und Livestream

DAZN ist nicht mehr der Rechteinhaber für die Europa League. Diese liegen für die Saison 2021/22 bei der RTL Mediengruppe. Deshalb könnt Ihr Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce live und in voller Länge bei dem Streamingdienst von RTL, bei TVNow, verfolgen.

Der Livestream ist jedoch kostenpflichtig. Die Kosten dafür betragen nach Ablauf des kostenlosen Probemonats 4,99 Euro je Monat. Da heute insgesamt 15 Partien stattfinden, wird bei TVNow auch eine Konferenz angeboten.

Europa League: Eintracht Frankfurts Gruppe D vor dem 1. Spieltag