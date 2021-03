Manchester United - AC Milan: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Namhaftes Top-Duell in der Europa League: Zum Achtelfinal-Auftakt nehmen es Manchester United und AC Milan miteinander auf. SPOX sagt Euch, wie Ihr das Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Manchester United - AC Milan: Termin, Spielort

Champions-League-Flashbacks in der Europa League. Manchester United gegen AC Milan: Was vor etwas mehr als einem Jahrzehnt ein Halbfinale in der Königsklasse war, ist jetzt ein Achtelfinale in der Europa League.

Das Hinspiel findet am heutigen Donnerstag, den 11. März statt. Anstoß ist um 18.55 Uhr, Schauplatz das berühmte Old Trafford in Manchester. Angesichts der Coronavirus-Pandemie werden dort aber keine Zuschauer gestattet sein.

Beide Mannschaften sind in ihren heimischen Ligen momentan jeweils Tabellenzweiter, haben aber einen nicht gerade geringen Rückstand auf die Spitzenreiter, bei denen es sich übrigens in beiden Fällen um Stadtrivalen handelt.

Die Lombarden befinden sich in der Serie A sechs Punkte hinter Inter, während die Red Devils in der Premier League neun Zähler hinter Manchester City liegen. Aber: United konnte Citys Mega-Serie nach 21 Erfolgen am Stück kürzlich mit einem 2:0 beenden.

Manchester United - AC Milan: Europa League im TV und Livestream

ManUnited gegen Milan werdet Ihr heute unter anderem bei DAZN live erleben können. Uli Hebel kommentiert die Partie, Sebastian Kneißl unterstützt ihn in seiner Funktion als Experte.

Der Streamingdienst überträgt die komplette Europa League live. Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Sofern Ihr nicht schon Kunden gewesen seid, könnt Ihr DAZN zuvor aber zunächst vollkommen gratis und völlig uneingeschränkt 30 Tage lang testen. Sagt Euch die Plattform zu? Dann habt Ihr nach dem Probemonat die Möglichkeit, in ein kostenpflichtiges Abo überzugehen. Die zur Verfügung stehenden Modelle: Monatsabo (11,99 Euro) und Jahresabo (119,99 Euro).

ManUnited gegen Milan seht Ihr heute aber auch bei RTL Nitro. Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren. Laura Wontorra moderiert, Roman Weidenfeller ist Experte. Auf TVNOW bekommt Ihr zusätzlich einen Livestream geboten.

Manchester United - AC Milan: Europa League im Liveticker

Könnt oder wollt Ihr ManUnited gegen Milan heute nicht im TV verfolgen? Kein Problem: SPOX bietet Euch einen Liveticker zu dem Spiel an, sodass Ihr nichts Nennenswertes verpasst.

Europa League: Hinspiel-Duelle im Achtelfinale