In der Europa League stehen heute die Hinspiele im Achtelfinale an. Wir verraten Euch, wie Ihr die Einzelspiele und die Konferenz im TV und Livestream sehen könnt.

Europa League heute live: Diese Spiele finden statt

16 Teams sind in der Europa League noch vertreten, dementsprechend finden am heutigen Donnerstag acht Partien statt. Vier Spiele beginnen um 18.55 Uhr, finden also im früheren Zeitfenster statt. Im späteren Zeitfenster werden erneut vier Spiele ausgetragen. Diese beginnen um 21.00 Uhr.

Zu den frühen Spielen zählt unter anderem das Duell von Manchester United gegen den AC Mailand. In den späten Spielen trifft Arsenal auf Olympiakos.

Hier seht Ihr die Partien im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast 11.3.2021 18.55 Uhr Manchester United AC Milan 11.3.2021 18.55 Uhr Dynamo Kiew FC Villarreal 11.3.2021 18.55 Uhr Ajax Amsterdam Young Boys Bern 11.3.2021 18.55 Uhr Slavia Prag Glasgow Rangers 11.3.2021 21.00 Uhr Olympiakos Piräus FC Arsenal 11.3.2021 21.00 Uhr FC Granada Molde FK 11.3.2021 21.00 Uhr Tottenham Hotspur Dinamo Zagreb 11.3.2021 21.00 Uhr AS Rom Schakhtar Donezk

Europa League heute live: Einzelspiele und Konferenz im TV und Livestream sehen

Nur eine der heutigen acht Begegnungen wird live im deutschen Free-TV übertragen. RTL Nitro überträgt das Duell zwischen Manchester United und dem AC Milan live und in voller Länge. Um 18.25 Uhr geht die Übertragung los. Laura Wontorra ist als Moderatorin im Einsatz, Marco Hagemann und Steffen Freund begleiten das Spiel am Mikrofon.

Noch deutlich mehr Europa League bekommt Ihr derweil auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt die gesamte Europa-League-Spielzeit live. Das bedeutet, dass Ihr alle Achtelfinal-Partien als Einzelspiel bei DAZN verfolgen könnt.

Darüber hinaus bietet das "Netflix des Sports" allerdings auch seine GoalZone an, in der Konferenz werden alle Spiele simultan begleitet, dort verpasst Ihr garantiert kein geschossenes Tor.

Europa League heute live: Einzelspiele und Konferenz im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die heutige Achtelfinal-Runde auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet Liveticker für jedes Spiel sowie einen Konferenz-Ticker an.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht, hier gelangt Ihr zum Liveticker der Konferenz.

