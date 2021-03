Europa League: Drama pur! Tottenham scheidet trotz 2:0 im Hinspiel aus - Arsenal stolpert ins Viertelfinale

Tottenham Hotspur hat im Europa-League-Achtelfinale gegen Dinamo Zagreb einen 2:0-Hinspielsieg noch aus der Hand gegeben und in Kroatien mit 0:3 nach Verlängerung verloren. Alle drei Tore für Zagreb erzielte Mislav Orsic, kurz vor Schluss der Verlängerung nahm das Spurs-Drama seinen Lauf, als Harry Kane freistehend die Chance auf das 1:3 vergab.

Der FC Arsenal ist hingegen ins Viertelfinale der Europa League gestolpert. Die Londoner verloren zwar das Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus mit 0:1 (0:0), zehrten aber vom Hinspielerfolg: In Griechenland hatten die Gunners mit 3:1 gewonnen.

Die AS Rom kam dagegen souverän eine Runde weiter. Der italienische Spitzenklub gewann nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Schachtjor Donezk auch in der Ukraine mit 2:1 (0:0).

Für die Norweger von Molde FK, in der Runde zuvor Bezwinger der TSG Hoffenheim, ist die Europacup-Saison indes beendet. Gegen den FC Granada genügte ein 2:1 (1:0) nicht, das Hinspiel hatte Molde mit 0:2 verloren. Coronabedingt fanden beide Spiele auf neutralem Platz in Budapest statt. Das Viertelfinale wird am Freitag ausgelost.

In London geriet Arsenal aufgrund des deutlichen Hinspiel-Sieges nicht mehr in Gefahr, dass dieser genügte, war auch ein Verdienst von Leno. In der ersten Hälfte erspielten sich beide Teams große Chancen, Leno blieb im Duell mit Youssef El Arabi lange stehen und hielt die Null für die Engländer (19.).

Kurz nach der Pause traf El Arabi (51.) dann aber doch, beim abgefälschten Schuss des Marokkaners war Leno ohne Chance. Piräus fehlten nun noch zwei Treffer, doch die Griechen dezimierten sich selbst. Ousseynou Ba sah nach einem Rempler Gelb und schlug dann den Ball weg, der Senegalese musste mit Gelb-Rot vom Platz (82.).

Europa League: Die Achtelfinalspiele im Überblick