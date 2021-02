In der Europa League sind mit Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim noch zwei deutsche Mannschaften vertreten. SPOX verrät Euch, welches Spiel heute im Free-TV übertragen wird.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau' Spiele der Europa League umsonst!

Europa League: Dieses Spiel läuft heute live im Free-TV

Pro Spieltag in der Europa League wird ein Spiel im deutschen Free-TV übertragen. Nachdem in der vergangenen Woche die Partie der TSG Hoffenheim bei Molde FK gezeigt wurde, ist heute das Rückspiel von Bayer Leverkusen an der Reihe.

In Deutschland darf RTL Nitro das Spiel zeigen. Beim Sender sind Kommentator Marco Hagemann, Moderatorin Laura Wontorra sowie die Experten Roman Weidenfeller und Steffen Freund im Einsatz. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, es wird auch ein Livestream angeboten (kostenpflichtig).

Europa League: Alle Spiele im TV und Livestream sehen

Solltet Ihr keine Lust darauf haben, jede Woche zu schauen, welches Spiel nun im Free-TV läuft, könnt Ihr auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen. DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League gesichert, so auch zu Bayer Leverkusen gegen die Young Boys Bern. Zusätzlich zeigt DAZN auch wöchentlich eine Konferenz, die sogenannte GoalZone.

Neben der kompletten Europa League gibt es auf DAZN auch Spiele der Champions League, Bundesliga sowie jede Partie der Serie A, LaLiga und Ligue 1 zu sehen. DAZN hat außerdem andere Top-Ligen wie die NBA, NFL, NHL, MLB und UFC im Programm. Auch Boxen, Tennis, Handball, Motorsport, Wintersport und Hockey gibt es auf DAZN.

Das DAZN-Abo kostet pro Monat 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr. Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat!

Europa League im Liveticker verfolgen

Solltet Ihr unterwegs sein und nicht genügend Datenvolumen für einen Livestream zur Verfügung haben, könnt Ihr auf SPOX zurückgreifen. Hier auf SPOX gibt es nämlich jedes Spiel der Europa League im Liveticker, so auch eine Konferenz.

Europa League: Bayer Leverkusen vor Rückspiel gegen Young Boys Bern mit Verletzungsproblemen

Bayer Leverkusen hat vor dem Rückspiel gegen die Young Boys Bern mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Bayer-Trainer Peter Bosz muss auf diese Leistungsträger verzichten: Paulinho (Kreuzbandriss), Karim Bellarabi (Oberschenkelverletzung), Julian Baumgartlinger (Kreuzbandverletzung), Santiago Arias (Wadenbeinbruch), Lars Bender (Meniskusverletzung) und Lukas Hradecky (Achillessehnenprobleme).

Vor allem die Personalie Hradecky macht der Werkself Sorgen. Der finnische Nationalkeeper laboriert an einer Achillessehnenverletzung und muss noch länger pausieren. Hradecky hatte sich gegen den FSV Mainz 05 am 13. Februar (2:2) eine Verletzung an der rechten Achillessehne zugezogen. Wann der Torwart wieder trainieren kann, ist nach Klubangaben abhängig vom Heilungsverlauf. Voraussichtlich wird er aber erst nach der Länderspielpause (Ende März) ins Team zurückkehren.

Bayers Ersatztorwart Niklas Lomb machte derweilen keinen sicheren Eindruck, so wie bei dieser Slapstick-Einlage.

Europa League: Spiele und Ergebnisse