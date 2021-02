Bayer Leverkusen - Young Boys Bern 0:2: Lomb patzt erneut - Bayer macht deutsches EL-Debakel perfekt

Die Talfahrt von Bayer Leverkusen setzt sich auch in der Europa League fort: Die Werkself scheitert in der Zwischenrunde an Bern.



Niklas Lomb stand schon wieder mit leerem Blick auf dem Platz, schon wieder war Bayer Leverkusens Ersatztorwart die tragische Figur - doch versagt hatte zuvor die gesamte Mannschaft: Die Werkself unterlag dem Schweizer Meister Young Boys Bern mit 0:2 (0:0) und scheiterte damit schon in der Zwischenrunde der Europa League, ein erneut schwerer Patzer Lombs hatte die Niederlage eingeleitet.

Nach dem Absturz in der Liga und dem Aus im Pokal sind nun auch die Titelträume in der Europa League zerplatzt, das spektakuläre Hinspiel in Bern hatte Bayer mit 3:4 verloren.

"Die Enttäuschung ist sehr groß, wir wollten weiterkommen", sagte Jonathan Tah bei Nitro: "Zur Zeit ist es nicht so einfach für uns wie in der Hinrunde, wir müssen mehr über die Leidenschaft kommen. Aber es hat heute nicht gereicht."

Lomb, der bereits im Bundesligaspiel am vergangenen Sonntag beim FC Augsburg mit einer Slapstick-Einlage das 0:1 verschuldet hatte, ließ eine abgefälschte Flanke unbedrängt vor sich abklatschen. Jordan Siebatcheu (47.) staubte eiskalt ab, Christian Fassnacht (86.) erhöhte kurz vor Schluss.

Bayer 04 startet bemüht - doch dann patzt Lomb

Trainer Peter Bosz musste neben den Bender-Zwillingen auch auf Stammtorwart Lukas Hradecky und die Langzeitverletzten Santiago Arias, Julian Baumgartlinger und Paulinho verzichten. Am Ende blieb sein ernüchterndes Fazit eines verdienten Ausscheidens: "Es ist eine Riesenenttäuschung. Über zwei Spiele gesehen sind wir vollkommen zu Recht ausgeschieden", sagte Bosz: "Wir haben es versucht, haben alles dafür getan. Es war aber nicht gut genug, das haben wir gesehen. Nach dem Rückstand war es schwierig in der zweiten Halbzeit. Wir haben dann versucht, offensiv zu wechseln, aber wir waren nicht in der Lage, das Tor zu schießen."

Die ersten Ecken der Gäste blieben im Vergleich zur Vorwoche, als Bern gleich zweimal zugeschlagen hatte, ungefährlich. Bayer entgegnete den Young Boys mit einem ungewohnten 3-3-3-1-System, das sich erstmal finden musste. Bei der ersten Möglichkeit der Gastgeber scheiterte Leon Bailey an YB-Keeper David von Ballmoos (15.). Auf der Gegenseite schoss Michel Aebischer weit über das Tor des erneuten Hradecky-Ersatzes Lomb (17.).

Leverkusen war bemüht, fand aber nicht richtig in die Begegnung. Eine scharfe Flanke des flinken Neuzugangs Jeremie Frimpong verpasste Hinspiel-Doppelpacker Patrik Schick nur knapp (24.). In der Defensive offenbarten die Rheinländer aber wie schon in der ersten Halbzeit des Hinspiels zu viele Räume. Siebatcheu verzog einen Kopfball freistehend knapp (28.).

Die Verunsicherung der vergangenen Wochen war Leverkusen anzusehen. Auch beim Abschluss von Kapitän Charles Aranguiz, dem der Ball über den Spann rutschte (35.). Einen gefährlichen Querpass von Jungstar Florian Wirtz auf Schick grätschte Silvan Hefti klasse ab (39.).

Nach der Pause geriet dann Lomb in den Fokus, als ihm erneut die Nerven versagten und er Siebatcheu den Führungstreffer ungewollt auflegte. Bayer kämpfte, Bailey scheiterte mit einem Hackentrick an Ballmoos (57.).

Bern verteidigte aber weiterhin clever und ließ Bayer kaum zur Entfaltung kommen. Für die Schlussoffensive setzte Bosz alles auf eine Karte und brachte Torjäger Lucas Alario, Bern lauerte auf Konterchancen - und hatte damit durch Fassnacht Erfolg.

