RTL zeigt wie gewohnt ein Spiel an jedem Spieltag der Europa League live im TV und Livestream. Um welches Spiel es sich heute handelt, erfahrt Ihr hier.

Die gesamte Europa League live sehen? Jetzt DAZN sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im TV und Livestream

Am fünften Spieltag der Europa League zeigt RTL die Partie zwischen der OGC Nizza und Bayer Leverkusen live. Anpfiff der Partie ist am heutigen Donnerstag (3. Dezember) um 21 Uhr. RTL Nitro beginnt seine Übertragung bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Laura Wontorra und Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller führen gemeinsam durch den Abend.

Neben der TV-Übertragung bietet RTL auch einen Livestream der Partie via TVNOW an, allerdings ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement von Nöten.

Europa League heute live auf DAZN

Zugleich laufen auch alle Partien der Europa League live und in voller Länge auf DAZN. Moderator Uli Hebel und Experte Martin Harnik begleiten das Spiel an den Mikrofonen, Beginn der Übertragung ist kurz vor Spielbeginn.

Gleichzeitig könnt Ihr Nizza gegen Leverkusen auch als Teil der GoalZone-Konferenz verfolgen, zeitgleich sind unter anderem auch die Roma, der FC Arsenal und Mario Götzes PSV Eindhoven im Einsatz.

Auf DAZN könnt Ihr zudem auch viele Spiele der Champions League, die Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga und MLS verfolgen. Hinzu kommen Live-Events aus Darts, US-Sport, UFC, Bellator, Boxen, Tennis, Radsport, Rennsport, Bowling etc.

Für 11,99 Euro im Monat könnt Ihr das gesamte Angebot nutzen, alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo über 119,99 Euro abschließen. Bei beiden Versionen sind die ersten vier Wochen kostenfrei - jetzt testen!

© imago images / Sportfoto Rudel

Europa League: Die Tabelle in der Gruppe C

Die K.o.-Phase scheint für die Werkself schon so gut wie sicher, sollte alles nach Plan verlaufen, steht am letzten Spieltag das Entscheidungsspiel um den Gruppensieg gegen Slavia Prag an.

Platz Team Spiele S U N Diff. Punkte 1 Slavia Prag 4 3 0 1 2 9 2 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8 9 3 OGC Nizza 4 1 0 3 -6 3 4 Hapoel Beer-Sheva 4 1 0 3 -4 3

Europa League: Die heutigen Begegnungen