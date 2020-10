TSG Hoffenheim gegen Roter Stren Belgrad heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem Jahr Abstinez kehrt die TSG Hoffenheim zurück auf die internationale Bühne. In der Europa League empfangen die Kraichgauer heute Roter Stern Belgrad. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Du willst alle Spiele der Europa League heute live sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

TSG Hoffenheim vs. Roter Stren Belgrad: Anpfiff, Ort, Fans

Zum Auftakt der Europa-League-Saison empfängt die TSG Hoffenheim den serbischen Erstligisten Roter Stern Belgrad am heutigen Donnerstag um 21 Uhr. Austragungsort ist die die PreZero Arena in Sinsheim.

Nachdem am vergangenen Spieltag der Bundesliga beim 0:1 gegen Borussia Dortmund noch über 6.000 Zuschauer zugelassen waren, dürfen heute keine Fans ins Stadion der Hoffenheimer.

"Der Inzidenz-Wert in dem von den Behörden definierten Umkreis war in den vergangenen Tagen über den für eine Zuschauer-Beteiligung ausgewiesenen Grenzwert gestiegen", hieß es in einer Mitteilung der TSG.

TSG Hoffenheim - Roter Stren Belgrad heute live im TV und Livestream

Der Streaminganbieter DAZN besitzt die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League und hat somit auch die Partie der TSG Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad live im Programm. Bereits in der vergangenen Saison zeigte der Streamingdienst die "kleine Schwester" der Champions League live.

Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Auch eine Live-Berichterstattung der Partie von Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza um 18.55 Uhr gibt es live bei DAZN. Das "Netflix des Sports" zeigt zudem über 100 Spiele der Champions League, die Bundesliga, Ligue 1, Serie A und LaLiga live. Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Alternativ könnt Ihr die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL Nitro sehen. Dort beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann sowie die Experten Steffen Freund und Roman Weidenfeller. Der Livestream des RTL-Senders über TVNow sind ist kostenpflichtig.

TSG Hoffenheim gegen Roter Stren Belgrad heute im Liveticker

Darüber hinaus könnt Ihr die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Roter Stern Belgrad könnt Ihr auch im ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

TSG Hoffenheim ohne Kramaric und Adams

Die TSG Hoffenheim muss heute auf Andrej Kramaric, Pavel Kaderabek und Kasim Adams verzichten. Der Torjäger und die Abwehrmänner waren am vergangenen Wochenende nach der Rückkehr aus der Länderspielpause positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Trio fehlte bereits bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Der Zeitpunkt der Rückkehr ist noch nicht klar.

Trotzdem kann Trainer Sebastian Hoeneß auf eine Mannschaft setzen, die noch immer als klarer Favorit in die Partie gegen die Serben geht.

So könnte sie spielen:

TSG: Baumann - Akpoguma, Vogt, Posch - Skov, Geiger, Grillitsch, Baumgartner, Sessegnon - Belfodil, Dabbur

Baumann - Akpoguma, Vogt, Posch - Skov, Geiger, Grillitsch, Baumgartner, Sessegnon - Belfodil, Dabbur Belgrad: Borjan - Rodic, Pankov, Degenek, Gajic - Kanga, Nikolic - Katai, Ivanic, El Fardou Ben - Falcinelli

Europa League: TSG Hoffenheim in Gruppe L