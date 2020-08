Europa League: Wo findet das Finalturnier statt? Austragungsorte, Stadien, Städte

Die Europa League wird in diesem Jahr in der Form eines Finalturniers mit den verbleibenden acht Mannschaften ausgetragen. Wo die Spiele stattfinden und in welchen Stadien gespielt wird, erfahrt Ihr hier.

Europa League: Wo findet das Finalturnier statt?

Der Sieger der Europa League wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie mittels eines Finalturniers ermittelt. Als Austragungsort fungiert dafür der Großraum Nordrhein-Westfahlen (NRW), der das gesamte Turnier innerhalb von elf Tagen mit acht Teams in vier verschiedenen Stadien austrägt.

Die Austragungsorte sind Düsseldorf, Köln, Duisburg und Gelsenkirchen. In den Arena auf Schalke und in Duisburg wird dabei nur einmal gespielt, in Düsseldorf dahingegen zweimal und in Köln gleich dreimal.

Anstoß aller Partien ist jeweils um 21 Uhr. Den Auftakt machen Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen und Manchester United gegen den FC Kopenhagen, ehe am 21. August in Köln der diesjährige Europa-League-Sieger gekürt wird.

Europa League Viertelfinale: Alle Spiele im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Inter Mailand Bayer Leverkusen Mo, 10. August 21 Uhr Düsseldorf Manchester United FC Kopenhagen Mo, 10. August 21 Uhr Köln Wolverhampton Wanderers FC Sevilla Di, 11. August 21 Uhr Duisburg Shakhtar Donetsk FC Basel Di, 11. August 21 Uhr Gelsenkirchen

Europa League Halbfinale: Alle Spiele im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Manchester United / FC Kopenhagen Wolverhampton Wanderers / FC Sevilla So, 16. August 21 Uhr Köln Inter Mailand / Bayer Leverkusen Schachtjor Donezk / FC Basel Mo, 17. August 21 Uhr Düsseldorf

Europa League: Das Finale im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Manchester United / FC Kopenhagen / Wolverhampton Wanderers / FC Sevilla Inter Mailand / Bayer Leverkusen / Schachtjor Donezk / FC Basel Fr, 21. August 21 Uhr Köln

Europa League: In diesen Stadien / Städten wird gespielt

Insgesamt werden die verbleibenden acht Spiele in vier Stadien ausgetragen, folgenden Stadien sind dabei im Einsatz:

Köln (RheinEnergieSTADION)

Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Duisburg (Schauinsland-Reisen-Arena)

Gelsenkirchen (Arena AufSchalke)

Europa League: Alle Spiele des Finalturniers live auf DAZN sehen

© imago images / GEPA pictures

Europa League: Die Unterkünfte der Teams

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge werden sich die Teams in folgenden Unterkünften während der ersten Begegnungen der Europa League aufhalten, bei den Wolverhampton Wanderers, dem FC Basel und Schachtjot Donezk ist das Quartier nicht bekannt: