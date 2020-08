Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand in der Europa League heute live?

Bayern Leverkusen trifft heute im Rahmen des Finalturniers der Europa League auf Inter Mailand. Wer das Viertelfinale live zeigt / überträgt erfahrt Ihr hier.

Schafft Bayer Leverkusen den Einzug in das Halbfinale der Europa League? Das Viertelfinale gegen Inter Mailand live auf DAZN sehen!

Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand: Wo und wann findet das Viertelfinale der Europa League statt?

Bayer Leverkusen und Inter Mailand treffen am heutigen Montag (10. August) in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf aufeinander. Das Stadion ist eines von insgesamt vier Stadien in NRW, die als Veranstalter des Europa-League-Finalturniers fungieren.

Anstoß ist um 21 Uhr, zur selben Zeit spielt Manchester United gegen den FC Kopenhagen.

Folgendes Schiedsrichtergespann leitet die Partie:

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande

Carlos del Cerro Grande Assistenten: Juan Carlos Yuste Jimenez & Roberto Alonso Fernandez

Juan Carlos Yuste Jimenez & Roberto Alonso Fernandez 4. Offizieller: Jesus Gil Manzano

Jesus Gil Manzano VAR: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand heute live?

Die Übertragungsrechte für Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand liegen beim Streaming-Dienst DAZN. Kurz vor Anpfiff melden sich die Kommentatoren Uli Hebel und Guido Hüsgen, die von Ralph Gunesch als Experten unterstützt werden.

Außerdem bietet DAZN das Spiel auch als Teil der GoalZone-Konferenz an, die auch das Spiel Manchester United - FC Kopenhagen beinhaltet.

11,99 Euro kostet das gesamte Angebot von DAZN im Monat, das neben der Europa League auch die Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue A, MLS und Primera Division umfasst.



Auch RTL überträgt die Partie live, ab 20.15 Uhr beginnt dort die Vorberichterstattung. Via TVNow steht Euch ebenfalls ein Livestream zur Verfügung.

SPOX bietet Euch zudem einen LIVETICKER zur Partie an.

Bayer Leverkusen - Inter Mailand: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Inter: Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - Candreva, Barella, Brozovic, Young - Eriksen - Lukaku, Martinez

Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - Candreva, Barella, Brozovic, Young - Eriksen - Lukaku, Martinez Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Wendell - Palacios, Demirbay - Bailey, Havertz, Diaby - Volland

Europa League: Alle Viertelfinals in der Übersicht

Nach den heutigen zwei Partien stehen morgen die beiden restlichen Viertelfinals auf dem Plan. Die Wolverhampton Wanderers bekommen es mit dem FC Sevilla zu tun und der FC Basel muss gegen Schachtjor Donezk ran.