Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand: Das Viertelfinale der Europa League heute im Liveticker

Im Rahmen des Finalturniers der Europa League bekommt es Bayer Leverkusen heute mit Inter Mailand zu tun. Hier könnt Ihr das Viertelfinale im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird durchgehend aktualisiert.

Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Außerdem trifft Manchester United zeitgleich auf den FC Kopenhagen. Sowohl das Spiel der Werkself als auch die Partie der Red Devils könnt Ihr zudem auch live auf DAZN verfolgen.

Vor Beginn: Als Schiedsrichter fungiert heute der Spanier Carlos del Cerro Grande, der von seinen Assistenten Juan Carlos Yuste Jimenez, Roberto Alonso Fernandez sowie Jesus Gil Manzano (4. Offizieller) und Alejandro Jose Hernandez Hernandez (VAR) unterstützt wird.

Vor Beginn: Anstoß der heutigen Partie ist um 21 Uhr, Austragungsort ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Vor Beginn: Hallo und herzlich zum Viertelfinale der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand.

Bayer Leverkusen - Inter Mailand: Bosz und Völler zeigen sich kampflustig

Das Viertelfinale der Europa League gegen die Mailänder ist für Bayer Leverkusen quasi ein Heimspiel, auch wenn sich dies ohne Zuschauer nicht wirklich bemerkbar macht. Trainer Peter Bosz und Sport-Geschäftsführer Rudi Völler geben sich vor dem Spiel angriffslustig.

"Es sind noch acht Mannschaften dabei, wir sind eine davon. Mit jedem weiteren Spiel wird die Chance größer", sagt Bosz am Sonntag vor der Partie (die Aussagen im Video findet Ihr hier). "Wir wissen, dass Inter eine gute Mannschaft hat. Aber auch so eine Mannschaft können wir knacken. Wir müssen es selber sehr gut machen und dürfen uns nicht so viele Fehler leisten."

Völler räumt seiner Mannschaft ob des ungewöhnlichen Formates zudem gute Chancen ein. "Bei diesem Format ist alles anders. Es ist eine K.o.-Runde, es fühlt sich also wie ein Finale an", sagte Völler der Gazzetta dello Sport und betonte, dass Bayer es mit jedem Team aufnehmen könne.

Bayer Leverkusen - Inter Mailand: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Inter: Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - Candreva, Barella, Brozovic, Young - Eriksen - Lukaku, Martinez

Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - Candreva, Barella, Brozovic, Young - Eriksen - Lukaku, Martinez Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Wendell - Palacios, Demirbay - Bailey, Havertz, Diaby - Volland

Bayer Leverkusen - Inter Mailand live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand wird im Free-TV übertragen. RTL zeigt das Spiel in voller Länge. Zusätzlich bietet der Privatsender einen kostenpflichtigen Livestream über RTLNow an.

Im Gratis-Monat von DAZN bekommt Ihr dagegen einen kostenlosen Livestream der Begegnung. Der Streaming-Dienst zeigt alle Spiele der Europa League live und in voller Länge. Außerdem hat DAZN drei der vier Viertelfinals der Champions League sowie die Vorschlussrunde und das Finale im Programm.

Ein Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro. Jetzt den Dienst die ersten 30 Tage kostenlos testen und Spitzen-Fußball der Europa League und der Champions League genießen.

Europa League Viertelfinale: Alle Spiele im Überblick