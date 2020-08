Europa League: Wann finden die Halbfinals statt?

In der zweithöchsten Spielklasse in Europa steht Mitte August das Halbfinale auf dem Programm. Wir zeigen euch, wann die Halbfinals der Europa League stattfinden und haben alles Weitere zum Finalturnier in der Europa League.

Europa League: Halbfinals auf deutschem Boden

Das Finalturnier in der Europa League wird im August innerhalb von elf Tagen durchgeführt, bei dem im Halbfinale wie gewohnt nur noch vier Vereine im Rennen sind. Die Halbfinals finden allesamt in Nordrhein-Westfalen statt. Gespielt wird in den beiden Rhein-Metropolen Düsseldorf und Köln, wo normalerweise Fortuna Düsseldorf und der 1.FC Köln ihre Heimspiele absolvieren. Alle Spiele werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

© imago images

Europa League: Der Terminplan für das Halbfinale

Der einzige deutsche Vertreter Bayer 04 Leverkusen, kann mit einem Sieg gegen Inter Mailand direkt in das Halbfinale einziehen, dort lauert entweder Donezk oder Basel.

Sonntag, 16. August (21 Uhr) in Köln : Wolverhampton / Sevilla - ManUnited / Kopenhagen

Wolverhampton / Sevilla - ManUnited / Kopenhagen Montag, 17. August (21 Uhr) in Düsseldorf: Inter Mailand / Leverkusen - Donezk / Basel

© imago images / Poolfoto

Europa League: Modus ohne Hin- und Rückspiel

Derjenige, der sich im Halbfinale durchsetzt, zieht direkt in das Endspiel der Europa League ein, welches am Freitag, den 21. August (21 Uhr), in Köln steigen wird. Normalerweise gibt es in den europäischen Wettbewerben bis aufs Finale immer ein Hin- und Rückspiel. Angesichts der aktuellen Situation in Europa entschied sich die UEFA, ein Finalturnier durchzuführen, bei dem der Sieger möglichst zeitig bestimmt werden kann.

Bei Unentschieden nach 90 Minuten folgt Verlängerung, bei Unentschieden nach 120 Minuten gibt es Elfmeterschießen.

Europa League: Die Sieger der vergangenen sechs Jahre

In den letzten Jahren dominierten die Klubs aus der spanischen Primera Division. Besonders der FC Sevilla hatte häufig Grund zum Feiern, ganze drei Mal in Folge ging der Silberpokal an die Spanier.