Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf die Glasgow Rangers. Das Hinspiel hatte die Werkself mit 3:1 gewonnen (VIDEO: Hier geht es zu den Highlights des Hinspiels). SPOX hat für Euch alle Informationen rund um die Übertragung im TV und Livestream parat.

Europa League: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers heute live im TV und Livestream?

Alle Spiele der Europa League gibt es beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Neben dem Einzelspiel könnt Ihr bei DAZN aber auch auf eine Konferenzschaltung zurückgreifen. Ab 18.40 Uhr starteten die Vorberichte zu diesem Spiel. Folgendes Personal wird Euch begleiten:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers im Liveticker verfolgen

Alle Spiele der Europa League könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Übrigens: SPOX bietet zu allen großen Sport-Events einen Liveticker an.

Europa League - Bayer Leverkusen vs. Glasgow: Vorschau

Anpfiff zur heutigen Partie ist um 18.55 Uhr. Nachdem das Hinspiel im schottischen Ibrox Stadium stattfand, wird das Rückspiel in der BayArena ausgetragen.

Folgendes Schiedsrichtergespann übernimmt die Spielleitung:

Schiedsrichter: Danny Makkelie (NED)

Danny Makkelie (NED) Assistenten: Mario Diks (NED), Hessel Steegstra (NED)

Mario Diks (NED), Hessel Steegstra (NED) Vierter Offizieller: Bas Nijhuis (NED)

Bas Nijhuis (NED) VAR: Jochem Kamphuis (NED)

Jochem Kamphuis (NED) VAR-Assistent: Kevin Blom (NED)

Der niederländische Unparteiische war in der Europa League in dieser Saison nur beim Spiel von Young Boys Bern vs. Roter Stern im Einsatz. Dafür pfiff er fünf Spiele der Champions-League-Saison. Unter anderem leitete er das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Liverpool und Atletico sowie das Gruppenspiel des FC Bayern bei Olympiakos Piräus.

Europa League: Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers - Vorbericht

Während Bayer Leverkusen in der Bundesliga nach dem Restart noch bis Ende Juni aktiv war und zudem gegen den FC Bayern am 4. Juli noch das Pokalfinale bestritt (2:4), mussten die Rangers eine Spielpause von fast fünf Monaten zu überbrücken.

Nach dem 1:3 im Hinspiel gegen Leverkusen am 12. März absolvierten die Schotten in der Liga-Saison kein Spiel mehr, da die Meisterschaft Mitte Mai abgebrochen wurde. Somit wurden die Rangers Vizemeister und müssen bereits wieder in der 2. EL-Qualifikationsrunde 2020/21 starten. Leverkusen als Bundesliga-Fünfter hat hingegen den Platz in der kommenden Gruppenphase bereits sicher.

Die schottische Premier League startete am vergangenen Wochenende aber dafür bereits in die Saison 2020/21, die Rangers mit einem Gastspiel in Aberdeen. Leverkusen startet hingegen erst am Wochenende des 18. September in die neue Bundesliga-Saison.

Bayer Leverkusen vs. Glasgow Rangers: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusens Trainer Peter Bosz muss nur auf Außenspieler Paulinho (Kreuzbandrisses) und Nadem Amiri (Quarantäne nach Corona-Kontakt im privaten Umfeld) verzichten. Zudem stehen Kerem Demirbay und Mitchell Weiser wegen der jeweils 3. Gelben Karte nicht zur Verfügung.

Die Gäste um Trainer Steven Gerrard können nicht auf Jermain Defoe (Oberschenkelverletzung) und Nikola Katic (Kreuzbandriss) zurückgreifen. Außerdem fehlt Glen Kamara wegen der 3. Gelben Karte.

Leverkusen: Hradecky - S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Wendell - Aranguiz, Palacios - Bellarabi, Havertz, Diaby - Volland

Hradecky - S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Wendell - Aranguiz, Palacios - Bellarabi, Havertz, Diaby - Volland Glasgow Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic - Jack - Kamara, Aribo - Hagi, Morelos, Kent

Bayer Leverkusen vs. Glasgow Rangers: Sperren

Bayer Leverkusen Glasgow Rangers Gesperrt im Achtelfinal-Rückspiel Kerem Demirbay und Mitchell Weiser (jeweils 3. Gelbe Karte) Glen Kamara (3. Gelbe Karte) Von Sperre bedroht Karim Bellarabi, Wendell und Charles Aranguiz (je 2 Gelbe Karten) Filip Helander, Ryan Jack und Borna Barisic (je 2 Gelbe Karten)

Europa League: Alle Partien des Achtelfinals im Überblick

Neben der Werkself sind noch Eintracht Frankfurt im Wettbewerb vertreten.