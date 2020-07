Europa League: Die Auslosung des Viertel-und Halbfinals heute im LIVETICKER

Nach der Auslosung der Viertel-und Halbfinals der Champions League findet auch die Ziehung der kommenden Partien in der Europa League am heutigen Freitag statt. Mit dem Liveticker von SPOX seid Ihr live dabei.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Europa League: Die Auslosung des Viertel- und Halbfinals im LIVETICKER - vor Beginn

Vor Beginn: Die Rückspiele des Achtelfinals finden am 5. und 6. August statt, bevor am 11. August das Finalturnier in Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln stattfindet. Mit Leverkusen (3:1 im Hinspiel gegen die Rangers), Wolfsburg (1:2 im Hinspiel gegen Donetsk) und Frankfurt (0:3 im Hinspiel gegen Basel) kämpfen noch drei deutsche Teams um den Einzug ins Viertelfinale.

Vor Beginn: Im Gegensatz zur Champions League steht in der Europa League noch kein Viertelfinal-Teilnehmer fest. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind noch nicht einmal alle Hinspiele des Achtelfinals gespielt, so wurde beispielsweise das Duell zwischen Inter und Getafe abgesagt.

Vor Beginn: Die Ziehung findet wie üblich in Nyon in der Schweiz statt, wo die UEFA ihren Hauptsitz hat. Los geht es gegen 13 Uhr, direkt nach der Auslosung des Viertel-und Halbfinals der Champions League.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Auslosung des Viertel-und Halbfinals der Europa League.

© imago images / PanoramiC

EL: Die Auslosung heute live im TV und Livestream

Sowohl die Auslosung der Champions League als auch die der Europa League ist live auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst zeigt auch alle Spiele der EL live.

Zudem wird die Auslosung des Viertel- und Halbfinals auch im Livestream der UEFA übertragen.

Europa League: Diese Teams sind noch dabei

Von den deutschen Vertretern hat Leverkusen die besten Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale, für Wolfsburg und Frankfurt wird es nach den Niederlagen in den Hinspielen dagegen eng. So gut wie sicher mit dem Viertelfinale planen kann derweil Manchester United, die Engländer entschieden das Achtelfinal-Hinspiel gegen LASK mit 5:0 für sich.

Diese Achtelfinals stehen in der Europa League noch an