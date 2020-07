Europa League, Auslosung: Modus und Prozedere

Die Bundesliga hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Für die drei verbliebenen Europa-League-Teilnehmer aus der Bundesliga gilt das noch nicht. Gespannt schauen daher Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg auf die Auslosung am Freitag. Hier gibt's alle Infos zum Modus und dem Prozedere dieser.

Europa League, Finalturnier: Datum, Ort

Analog zur Champions League kehrt auch die Europa League im August zurück. Der Spielbetrieb wird am 5. und 6. August mit den ausstehenden Achtelfinal-Partien wieder aufgenommen.

Bei den ausgefallenen Hinspielen Inter gegen den FC Getafe und AS Rom gegen den FC Sevilla wird nur ein Spiel ausgetragen. Bei den anderen sechs Partien wird ein Rückspiel die Entscheidung bringen.

Im Anschluss steigt dann das Final-8-Turnier, welches in Deutschland ausgetragen wird. Dabei wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln, in der MSV Arena in Duisburg, in der Merkur-Spiel Arena in Düsseldorf und in der Veltins-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen gespielt. Das Finale findet am 21. August in Köln statt.

Europa League 2019/20, Achtelfinale: Spiele, Begegnungen, Paarungen

Datum Heim Gast Hinspielergebnis 7./8. August Istanbul Basaksehir FC Kopenhagen 0:1 7./8. August Manchester United LASK 5:0 7./8. August FC Basel Eintracht Frankfurt 3:0 7./8. August Wolverhampton Wanderers Olympiakos :1 7./8. August Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3:1 7./8. August Schachtjor Donezk VfL Wolfsburg 2:1 7./8. August Inter Getafe - 7./8. August AS Rom FC Sevilla -

Europa-League-Auslosung: Modus, Prozedere

Die Auslosung verläuft am kommenden Freitag (ab 13 Uhr live auf DAZN) in drei Runden. Zuerst werden die Viertelfinal-Begegnungen gezogen. Da die Teilnehmer noch nicht feststehen werden zwei Achtelfinal-Spielpaarungen einander zugeordnet.

Beispielsweise würde der Sieger aus FC Basel gegen Eintracht Frankfurt auf den Sieger aus dem Duell Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers treffen. Ab dem Viertelfinale gibt es keine nationale Restriktionen mehr. Vereine aus dem gleichen Verband dürfen somit aufeinandertreffen.

In der 2. Runde werden bereits die Halbfinal-Duelle ausgelost. Damit steht nach der Auslosung am Freitag der komplette Turnierbaum für die Europa League schon fest. Die 3. Runde dient lediglich der Ermittlung, welcher Zweig des Turnierbaums am 21. August "Heimrecht" beim Finale genießt.

Europa League: Die Termine der restlichen Spielzeit

Datum Runde 5./6. August Achtelfinal-Rückspiele 10./11. August Viertelfinale 16./17. August Halbfinale 21. August Finale

Europa League: Auslosung, Achtelfinale und Final-Turnier live im TV und Livestream

Die komplette Saison der Europa League könnt Ihr live auf DAZN sehen. Neben der Auslosung am Freitag werden alle K.o.-Spiele und somit auch alle Partien des Finalturniers beim Streaming-Dienst gezeigt.

