Europa League: UEFA will wegen Coronavirus kurzfristig über Frankfurt-Spiel in Basel entscheiden

Die UEFA will kurzfristig darüber entscheiden, ob das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League von Bundesligist Eintracht Frankfurt beim Schweizer Spitzenklub FC Basel angesichts des Coronavirus wie geplant am 19. März stattfinden kann. "Wir werden mit den Regierungen beider Länder sprechen und eine Entscheidung erst kurz vor dem Spiel treffen", sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem UEFA-Kongress in Amsterdam.

Die Swiss Football League (SFL) hatte am Montag alle Spiele der beiden höchsten Ligen bis zum 23. März abgesagt. Das Achtelfinal-Hinspiel in Frankfurt ist für den 12. März geplant. Spielabsagen würden zu Komplikationen im engen Spielplan führen. "Der Spielkalender ist jetzt schon voll. Wenn Spiele ausgesetzt werden, ist das ein Problem", sagte Theodoridis.

Hinsichtlich möglicher Konsequenzen durch das Virus für die Bundesliga verwies DFB-Vizepräsident Rainer Koch indes auf die deutschen Behörden und Gesundheitsämter. "Die haben die Entscheidungen zu treffen, und die werden wir erst recht umsetzen", sagte Koch.

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt: Die Noten und Einzelkritiken 1/27 Keine Sturmflaute im Nachtragspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt. Salzburg konnte den Rückstand nicht mehr drehen, Frankfurt erfüllte seine Pflichtaufgabe. Die Noten zum Spiel. © getty 2/27 CICAN STANKOVIC: Salzburgs Keeper hielt sein Team mit mehreren Paraden in der zweiten Hälfte im Spiel. Tadellose Partie des Schlussmanns. Note 3. © GEPA 3/27 ALBERT VALLCI: Spielte auf der nicht ganz geliebten rechten Außenverteidigerposition. Setzte offensiv weniger Akzente als Kollege Ulmer, auch weil dahinter der pfeilschnelle Kostic lauerte. Note 3. © getty 4/27 JEROME ONGUENE: Strahlte mit einigen unsicheren Entscheidungen in der Defensive nicht die nötige Sicherheit aus. Ließ die Salzburger mit seinem Tor aber noch hoffen. Note 3,5. © GEPA 5/27 ANDRE RAMALHO: Man merkte ihm die immer größere Routine an und spielte seinen Stiefel herunter. Konnte durch sein Stellungsspiel die Geschwindigkeit von Frankfurts Stürmer konterkarieren. Note 2,5. © getty 6/27 ANDREAS ULMER: Captain Ulmer ging voran, nahm sich ein Herz und netzte mit einem Strahl von Schuss zum wichtigen 1:0 ein. Aktivposten auf der linke Seite. Note: 2. © GEPA 7/27 ENOCK MWEPU: Blieb ebenso wie Camara in der Mittelfeldzentrale etwas blass und ließ die gewisse Cleverness vermissen, um nach vorne überraschen zu können. Note 3,5. © getty 8/27 MOHAMED CAMARA: Agierte als Staubsauger vor der Abwehr und gewann dabei viele Zweikämpfe. War im Aufbauspiel bemüht, konnte aber nicht die nötige Präsenz im Mittelfeld erzeugen. Note 3,5. © GEPA 9/27 DOMINIK SZOBOSZLAI: Sollte als Kreativspieler die Partie aus dem Mittelfeld heraus antreiben, doch war zumeist mit seinen wuchtigen Gegenspielern überfordert. Zudem schlampige Abspiele. Sein Eckball führte zum 2:1. Note 3,5. © GEPA 10/27 PATSON DAKA: Kam als rechter Stürmer nicht sonderlich zur Geltung. Agierte in der zweiten Hälfte etwas weiter hinten, wodurch er mit steilen Läufen seine Schnelligkeit besser ausspielen konnte. Dennoch harmlos. Note 3,5. © getty 11/27 SEKOU KOITA: Bis zum Himmel mit Adrenalin hochgepumpt, versuchte der talentierte Youngster immer wieder mutige Akzente in der Offensive zu setzen. War noch der stärkster Salzburg-Angreifer. Note 3. © GEPA 12/27 HEE-CHAN HWANG: Seine Agilität wurde ihm leider mehrmals zum Verhängnis und machte deshalb meist den ein oder anderen Haken zu viel. Wurde von Hinteregger und Abraham gut eingekesselt und blieb größtenteils ungefährlich. Note 4. © getta 13/27 NOAH OKAFOR, MERGIM BERISHA, ANTOINE BERNEDE: Zu kurz eingesetzt, daher ohne Bewertung. © imago images 14/27 KEVIN TRAPP: Am 0:1 nicht komplett unschuldig, da der stramme Schuss von Ulmer im kurzen Eck einschlug. Kurz danach aber ganz stark gegen Koita und im weiteren Spielverlauf ohne Fehl und Tadel. Beim zweiten Gegentreffer ohne Chance. Note 3. © imago images 15/27 ALMANY TOURE: Erwischte einen schwachen Tag. Sowohl in der Zweikampfführung als auch im Passspiel fehleranfällig. Leistete sich zudem die mit Abstand meisten Ballverluste aller Frankfurter (24). Note 4. © getty 16/27 DAVID ABRAHAM: Hatte gegen Daka zu Beginn alle Hände voll zu tun und offenbarte einige Unsicherheiten. Mit zunehmender Spieldauer gewann er an Sicherheit und war vor allem im Laufduell kaum noch zu bezwingen. Note: 3. © imago images 17/27 MARTIN HINTEREGGER: Direkt im Fokus, als er Koita leicht am Fuß traf, aber um einen Elfmeterpfiff herumkam. Oft einen Schritt zu spät und ungenau im Passspiel. Verlor zudem beim 1:2 das Kopfballduell. Note: 4. © imago images 18/27 EVAN NDICKA: Machte es etwas besser als Toure, sein Pendant auf der rechten Seite, wobei auch bei ihm die Passquote von 39,1 Prozent nicht überzeugen konnte. Kurbelte hinter Kostic immer wieder das Angriffsspiel an. Note: 3,5. © imago images 19/27 STEFAN ILSANKER: Zweikampfstärkster Frankfurter Feldspieler, beschränkte sich auf seine defensiven Aufgaben, löste diese aber absolut solide. Hielt dem offensiver ausgerichteten Sow den Rücken frei. Note: 3. © imago images 20/27 DJIBRIL SOW: Bester Eintrachtakteur in der Mittelfeldzentrale. Fand ein gutes Gleichgewicht zwischen Defensiv- und Offensivaufgaben. Brachte 80 Prozent seiner Pässe an den Mann und eroberte neun Bälle. Note: 2,5. © imago images 21/27 SEBASTIAN RODE: Gegen den Ball gewohnt giftig und mit Nebenmann Ilsanker als Zerstörer der Salzburger Offensivbemühungen (meist) erfolgreich. Dafür in der Offensive mit Ungenauigkeiten und ohne Impulse. Note: 3,5. © imago images 22/27 DAICHI KAMADA (bis 73.): Ließ beim frühen Gegentreffer seinen direkten Gegenspieler Ulmer außer Acht, dann aber mit starker Vorvorlage beim Ausgleich. Gelungene und unglückliche Aktionen mischten sich beim Japaner. Note: 3,5. © imago images 23/27 FILIP KOSTIC (bis 88.): Wie so oft Aktivposten bei der SGE und an nahezu jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Überragende Flanke vor dem Silva-Treffer, kurz vor der Pause auch selbst mit einem guten Abschluss. Auch nach der Pause stets präsent. Note: 2. © imago images 24/27 ANDRE SILVA (bis 88.): Sehr um Bindung ins Spiel bemüht, wich oft auf die Außenbahnen aus und belohnte sich nach einem Lattenschuss (aus Abseitsposition) mit dem Kopfball zum 1:1. Dann tauchte er ab - und meldete sich per Traumtor zurück. Note: 2. © imago images 25/27 DANNY DA COSTA (ab 73.): Ersetzte den ausgelaugten Kamada, gewann in 17 Minuten aber keinen Zweikampf und verlor viermal den Ball. Ohne Bewertung. © imago images 26/27 GONCALO PACIENCIA (ab 88.): Ersetzte Doppelpacker Silva in den letzten Sekunden, nahm aber keinen Einfluss mehr auf den Ausgang des Spiels. Ohne Bewertung. © imago images 27/27 TIMOTHY CHANDLER (ab 88.): Auch er half, das Weiterkommen zu sichern. Kurz vor Schluss wurde der US-Amerikaner sogar mit einem Torabschluss auffällig. Ohne Bewertung.

UEFA-Präsident optimistisch: "Wir kümmern uns darum"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat derweil mit Blick auf die EM (12. Juni bis 12. Juli) vor zu großer Panik gewarnt. "Seien wir optimistisch und heben uns die Weltuntergangsszenarien für später auf", sagte der Slowene.

Einen festen Termin für eine Entscheidung bezüglich der Durchführung der EURO gebe es nicht, so Ceferin. Die UEFA steht allerdings in Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Regierungen der Länder. "Wir wissen nie, wie problematisch es wird, wenn man solch ein Turnier in zwölf Ländern organisiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden. Wir kümmern uns darum", sagte Ceferin.