Europa League: Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Absage des Rückspiels im Europa-League-Sechzehntelfinale zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt am Donnerstag steigt heute Abend das Nachholspiel. Das Hinspiel in Frankfurt entschied die Eintracht mit 4:1 für sich. Wie ihr das Match im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr bei uns.

Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt heute live: Anstoß, Stadion, Schiedsrichter

Das Nachholspiel wird um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Salzburg angepfiffen. Gespielt wird in der Red Bull Arena, die bei internationalen Spielen 29.520 Zuschauern Platz bietet.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Bastien Benoit. Als Assistenten stehen dem Franzosen seine Landsleute Hicham Zakrani und Frederic Haquette zur Seite, Abed Karim ist der Vierte Offizielle, Benoit Millot ist der Video-Asisstent.

Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

In Deutschland wird die Begegnung vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Übertragung beginnt um 17.45 Uhr, kommentieren wird das Spiel dann Kommentator Jan Platte, Jonas Hummels ist als Experte im Einsatz.

Im Free TV wird die Partie in Deutschland nicht übertragen. Wer nicht über ein DAZN-Abo verfügt, kann einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Red Bull Salzburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Liveticker

Wer es nicht schafft, die Partie live im Bewegtbild zu verfolgen, dem könnte mit unserem Liveticker geholfen sein. Auf SPOX könnt ihr fast alle großen Sportereignisse im Liveticker mitverfolgen, darunter fällt natürlich auch die Europa League.

Zum Liveticker des Spiels gelangt ihr hier, zur ausführlichen Übersicht kommt ihr hier.

Europa League: Termine, Daten

Die Hinspiele des Achtelfinals steigen am 12. März, das Finale der Europa League findet in diesem Jahr in Danzig in Polen statt.