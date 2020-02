Inter Mailand gegen Ludogorez Rasgrad heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Wer schafft es ins Achtelfinale der Europa League? Inter Mailand oder Ludogorez Rasgrad? Wie Ihr das Rückspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Inter Mailand gegen Ludogorez Rasgrad: Anstoßzeit, Ort, Schiedsrichter

Gespielt wird am heutigen Donnerstag, den 27. Februar, um 21 Uhr. Austragungsort des Duells ist das Giuseppe Meazza Stadion in Mailand.

In das meist noch San Siro genannte Stadion passen rund 77.500 Zuschauer, gespielt wird auf Hybridrasen. Eröffnet wurde das Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro bereits 1926.

Mit von der Partie ist heute ein deutsches Schiedsrichtergespann. Die Verantwortung auf dem Platz trägt Daniel Siebert, ihm zur Seite stehen die Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn. Als Vierter Offizieller ist Sascha Stegemann angesetzt.

Unterstützt wird das Team von Video Assistent Referee Bastian Dankert, der nicht im Kölner Keller, sondern in einem Übertragungswagen am Stadion sitzt und von dort aus strittige Szenen vor den Bildschirmen bewertet.

Inter Mailand gegen Ludogorez Rasgrad heute live: Europa League im TV und Livestream

Livebilder der Partie gibt es heute ausschließlich bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die vollen 90 Minuten live und exklusiv. Vor der Saison sicherte sich DAZN die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League, viele davon laufen exklusiv beim Streamingdienst.

Neben der EL hat DAZN ausgesuchte Spiele der Champions League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga und weiteren europäischen Spitzenfußball aus LaLiga, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Auch Fans anderer Sportarten kommen bei DAZN auf ihre Kosten, überträgt der Streamingdienst doch unter anderem jede Menge US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), viele Tennis-Majors und Kampfsportevents live.

Das DAZN-Abo bekommt Ihr entweder für 11,99 Euro pro Monat oder für 119,99 Euro pro Jahr (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat).

Europa League im Liveticker: Inter Mailand gegen Ludogorez Rasgrad

Wie Ihr es von uns gewohnt seid, könnt Ihr das Spiel bei uns im Liveticker verfolgen.

Inter Mailand gegen Ludogorez Rasgrad: Zuschauer nicht erlaubt

Aufgrund des sich in Norditalien weiterhin verbreitenden Coronavirus wird das Spiel heute ohne Zuschauer auskommen müssen. Dies wurde am Montag bekanntgegeben.

"Den Forderungen der Sportwelt folgend und weil das Verbot von Sportveranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, in sechs Regionen Norditaliens weiterhin in Kraft bleibt, haben wir der Durchführung von Spielen hinter verschlossenen Türen zugestimmt", sagte Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora am Montagabend nach einer Sitzung des Ministerrates.

Europa League: Die weiteren Termine

Das polnische Danzig ist in diesem Jahr Austragungsort des Finales der Europa League.