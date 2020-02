Europa League: Achtelfinale ausgelost - die Gegner der deutschen Teilnehmer stehen fest

Losfee Dietmar Hamann brachte Glück: Die deutschen Mannschaften erwarten lösbare Aufgaben im Europa-League-Achtelfinale. Bayer Leverkusen tritt zunächst auswärts beim Rangers FC an, der VfL Wolfsburg empfängt im Hinspiel Shakhtar Donetsk in der Volkswagen Arena. Bei einem möglichen Weiterkommen gegen den FC Salzburg (18 Uhr live auf DAZN) bekäme es Eintracht Frankfurt im Achtelfinale mit dem FC Basel zu tun.

Europa League: Die Achtelfinal-Begegnungen

Heim Gast Basaksehir (Türkei) FC Kopenhagen (Dänemark) Olympiakos Piräus (Griechenland) Wolverhampton Wanderers (England) Glasgow Rangers (Schottland) Bayer Leverkusen (Deutschland) VfL Wolfsburg (Deutschland) Shakhtar Donetsk (Ukraine) Inter Mailand (Italien) FC Getafe (Spanien) FC Sevilla (Spanien) AS Rom (Italien) Eintracht Frankfurt (Deutschland) / FC Salzburg (Österreich) FC Basel (Schweiz) LASK (Österreich) Manchester United (England)

Das Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg (4:1 im Hinspiel) wurde aufgrund von Orkanwarnungen verschoben. Das Spiel findet erst nach der Auslosung um 18 Uhr statt. Die Partie könnt Ihr live auf DAZN sehen. Hier geht's zum Gratis-Probemonat.

© getty

Europa-League-Achtelfinale: Die Termine

Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 12., die Rückspiele am 19. März statt. Die Auslosung für die Viertel- und Halbfinals findet am 20. März statt.