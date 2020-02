Orkanwarnung! Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg abgesagt

Die heutige Europa-League-Partie ziwschen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg wurd wegen einer Orkanwarnung abgesagt. Wann das Spiel nachgeholt wird, erfahrt ihr hier.

Verfolge alle Spiele der Europa League live auf DAZN - Hol dir jetzt den Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt: Wann hätte das Rückspiel stattfinden sollen?

Das Rückspiel hätte am heutigen Donnerstag, den 27. Februar, um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Salzburg stattfinden sollen. Dort finden bei internationalen Spielen rund 29.500 Zuschauer Platz. Das Spiel wäre unter der Leitung vom französischen Schiedrichter Benoît Bastien gewesen.

Warum wurde RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt abgesagt?

Wie die Eintracht in einem Pressebericht mitteilte, sind für heute Abend Böen rund um Salzburg mit Spitzen von bis zu 120 km/h vorausgesagt. Aufgrund dieser Gefahr musste das Spiel kurzfristig abgesagt werden.

Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs, auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden.

Laut Pressebericht hätten eine sichere Abreise und der sichere Aufenthalt am Stadiongelände - weder für die Zuschauer noch für die bei dieser ausverkauften Veranstaltung (29.000) im Einsatz befindlichen Personen - nicht gewährleistet werden können.

Wann wird das Rückspiel RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt nachgeholt?

Ein neue Ansetzung der Partie ist Stand jetzt noch nicht fixiert, soll aber so schnell wie möglich kommuniziert werden.

Es dürfte schwierig werden, für Eintracht Frankfurt einen neuen Termin zu finden: Die Eintracht muss nächste Woche, am 04.03., im DFB-Pokal gegen Werder Bremen antreten. Die Woche darauf stehen bereits die Achtelfinal-Hinspiele in der EL auf dem Programm.

Wer überträgt das Nachholspiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt?

Das Rückspiel zwischen der Eintracht und RB Salzburg wäre heute im Free-TV übertragen worden. RTL hätte das Spiel auf RTL ab 20.15 Uhr gezeigt.

DAZN wird in jedem Fall auch das Nachholspiel übertragen. Der Streamingdienst zeigt generell jedes Spiel der Europa League live.

DAZN bietet neben der Europa League auch ausgesuchte Spiele der Champions League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga und jede Menge weiteren Livefußball aus Europas Spitzenligen (Ligue 1, Serie A, Primera Division).

Um Zugang zu DAZN zu bekommen, benötigt Ihr ein Abo. Die Wahl habt Ihr dabei zwischen den Monatsabo für 11,99 Euro und dem Jahresabo für 119,99 Euro. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Probemonat.

Europa League: So liefen die Hinspiele aus deutscher Sicht

Aus deutscher Sicht liefen die Hinspiele beinahe optimal, zu Buche stehen drei Heimsiege. Allerdings könnten sich die Gegentore als bitter erweisen.