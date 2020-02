AS Rom gegen KAA Gent heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die AS Rom trifft am heutigen Donnerstagabend im Sechzehntelfinale der Europa League auf den belgischen Vertreter KAA Gent. So könnt Ihr die Partie live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen.

In der Serie A belegt die AS Rom aktuell nur den fünften Tabellenplatz und der Rückstand zur Spitze beträgt bereits 18 Punkte, aber in der Europa League ist noch alles drin. In der Runde der letzten 32 wartet jetzt KAA Gent.

AS Rom vs. KAA Gent: Die wichtigsten Daten

70.634 Zuschauer passen ins Römer Olympiastadion, das am heutigen Donnerstagabend, 20. Februar 2020, als Austragungsort für das Hinspiel zwischen der AS Rom und KAA Gent dient.

Anpfiff der Begegnung in Rom ist um 21 Uhr.

AS Rom - KAA Gent: Die Offiziellen

Das Schiedsrichtergespann der Partie kommt aus Bulgarien, der Video-Assistent aus den Niederlanden.

Schiedsrichter: Georgi Kabakov

Georgi Kabakov Assistenten: Martin Margaritov, Divan Valkov

Martin Margaritov, Divan Valkov Vierter Offizieller: Ivaylo Stoyanov

Ivaylo Stoyanov VAR: Jochem Kamphuis

AS Rom gegen KAA Gent heute live im TV und Livestream

Alle Spiele inklusive des Finals der diesjährigen Europa League und somit auch das Duell zwischen der AS Rom und KAA Gent gibt es live und exklusiv nur auf DAZN.

AS Rom gegen KAA Gent heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, mit unserem Liveticker bist Du trotzdem immer live dabei und das Ganze ist zudem kostenlos. Zu den Livetickern:

Europa League, Sechzehntelfinale: Alle Spiele im Überblick

