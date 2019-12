VfL Wolfsburg gegen AS St. Etienne: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfburg empfängt am letzten Spieltag der Gruppenphase der Europa League die AS St. Etienne aus Frankreich. Alles was Ihr zur Begegnung wissen müsst und wo Ihr diese live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Hol Dir jetzte Deinen gratis DAZN-Probemonat und sei beim abschließenden EL-Gruppenspiel der Wölfe live dabei!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

VfL Wolfsburg vs. AS St. Etienne: Anpfiff, Austragungsort, Schiedsrichter

Gespielt wird ab 21 Uhr deutscher Zeit in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Schiedsrichter des Aufeinandertreffens ist der Englänger Paul Tierney. Ihm assistieren Edward Smart und Constantine Hatzidakis an der Seitenlinie sowie David Coote als Vierter Offizieller.

© getty

Wolfsburg gegen St. Etienne heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, das heutige Aufeinandertreffen zwischen Wolfsburg und St. Etienne live und in voller Länge zu sehen, ist mit einem Abbonement bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt alle Europa-League-Spiele der Spielzeit 19/20 und wird demenstprechend auch diese Partie zeigen. Ab 20.40 Uhr beginnen die Vorberichte. Kommentiert wird das Spiel von Uwe Morawe, Benny Lauth fungiert als Experte.

Doch nicht nur Spitzenfußball, darunter bespielsweise die Champions League oder Bundesliga - kann man beim "Netflix des Sports" live sehen. Auch eine Vielzahl an US-Sport-Events (NBA, NFL, NHL, MLB, MLS), Tennis, Darts, Boxen, UFC, Hockey, Handball, Motorsport oder - durch die Kooperation mit Eurosport - die Olympischen Spiele 2020 in Tokio finden den Weg ins DAZN-Programm.

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats ist ein DAZN-Abo schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich erhältlich.

VfL - AS St. Etienne: Liveticker

Wie zu allen wichtigen Spielen aus der Welt des Fußballs haben wir auch heute Abend einen SPOX-Liveticker für Euch am Start. Im Einzelspiel oder der Konferenz entgeht Euch nichts.

Wolfsburg gegen St. Etienne: Vorschau

Schon vor der letzten Gruppenpartie sind die Wölfe für das 16tel-Finale qualifiziert und werden sicher in der Europa League überwintern. Dennoch kämpft Wolfsburg im Fernduell mit KAA Gent noch um den ersten Platz in Gruppe I. Da der VfL den direkten Vergleich mit den Belgiern (2:2 und 1:3) verloren hat, muss man dafür allerdings zwingend siegen. Außerdem ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf Schützenhilfe des letztplatzieren FC Oleksandriya, die Gent mindestens ein Unentschieden abtrotzen müssten.

VfL Wolfsburg vs. AS St. Etienne: Die letzte Duelle

Zwei Mal trafen beide Teams aufeinander. Wolfsburg holte aus diesen Duellen einen Sieg und ein Unentschieden.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 03.10.2019 Europa League AS St. Etienne VfL Wolfsburg 1:1 09.08.2016 Testspiel VfL Wolfsburg AS St. Etienne 1:0

Europa League: Die Tabelle der Gruppe I

In Gruppe I kommen Gent und Wolfsburg weiter, St. Etienne und Oleksandriya sind ausgeschieden.