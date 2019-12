Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes heute live und legal im Livestream sehen

Eintracht Frankfurt bestreitet gegen Vitoria Guimaraes das "Endspiel" um den Einzug in das 16tel-Finale der Europa League. SPOX zeigt Euch, wo Ihr die Partie heute live und legal im Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes heute live und legal im Livestream sehen

In Deutschland und Österreich bietet DAZN die einzige legale Möglichkeit, den Kampf der Eintracht um das Weiterkommen live zu sehen. Der Streamingdienst hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League gesichert.

Die Live-Berichterstattung beginnt rund 15 Minuten vor Anpfiff, also gegen 18.40 Uhr, mit folgendem Team:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Eine Alternative zu DAZN gibt es für dieses Spiel auf legalem Weg nicht, auch der Privatsender RTL schafft für die Partie zwischen Frankfurt und Guimaraes keine Abhilfe.

Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abonnement besitzt, ist das noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine wichtigen Spielszenen - hier entlang.

Eintracht Frankfurt vs. Vitoria Guimaraes: Schiedsrichter, Ort, Anpfiff

Um 18.55 Uhr pfeift Schiedsrichter Gediminas Mazeika aus Litauen die Begegnung zwischen Frankfurt und Guimaraes an. Der Unparteiische wird von seinen Landsmännern Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas und Donatas Rumsas assestiert.

Das "Endspiel" findet in der Frankfurter Commerzbank-Arena statt, die bei internationalen Auftritten der SGE rund 48.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Eintracht Frankfurt in Gruppe F: Die Konstellation

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter steht auf dem zweiten Platz mit einem Punkt Rückstand auf den FC Arsenal. Mit einem Sieg würde die Eintracht also sicher in der Europa League überwintern.

Sollte Frankfurt aber nicht über ein Remis gegen die Portugiesen hinauskommen und Standard Lüttich die Gunners bezwingen, droht das Aus. Da der direkte Vergleich mit den Belgiern aber ausgeglichen ist, kann auch diese Konstellation reichen. Hierfür gelten aber besondere Gegebenheiten, die Ihr hier genauer nachlesen könnt.

Bei einem Sieg von Lüttich und einer eigenen Niederlage gibt es jedoch keinen Ausweg mehr - der Traum von einem erneuten Lauf in der Europa League wäre geplatzt.

Die Tabelle der Gruppe F:

Platz Verein Tore Differenz Punkte 1 FC Arsenal 12:5 7 10 2 Eintracht Frankfurt 6:7 -1 9 3 Standard Lüttich 6:8 -2 7 4 Vitoria Guimaraes 4:8 -4 2

Europa League: Alle Spiele im Überblick