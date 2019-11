Wer zeigt / überträgt Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Mit einem Sieg bei Standard Lüttich kann Eintracht Frankfurt heute einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde in der Europa League machen. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Sei bei der Europa-League-Partie der Eintracht in Lüttich live dabei! Hole Dir Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN und verfolge alle Spiele des Wettbewerbs live.

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

Das Spiel der Eintracht bei Standard findet am heutigen Donnerstag (7. November) um 18.55 Uhr statt. Austragungsstätte des vierten Spiels in der Gruppenphase ist das Stade Maurice-Dufrasne im Lütticher Stadtteil Sclessin. Als Schiedsrichter fungiert der Slowene Matej Jug, Unterstützung erhält er von Matej Zunic, Grega Kordez und Dejan Balazic.

Europa League: Wer zeigt Standard vs. Eintracht heute live im TV und Livestream?

Die Partie Lüttich vs. Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für alle Spiele der Europa League gesichert, während der TV-Sender RTL nur eine Partie pro Spieltag zeigt und sich für das Aufeinandertreffen von Borussia Mönchengladbach und der AS Rom entschieden hat.

Ab 18.40 Uhr werdet ihr auf DAZN auf die Partie eingestimmt, das Team um Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Jonas Hummels begleitet Euch durch die Vorberichterstattung und das Spiel.

Auf DAZN könnt Ihr neben der Europa League auch die restlichen Top-Ligen wie die Bundesliga, Champions League, Serie A, LaLiga oder Ligue 1 sehen. Das Angebot kostet nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Zudem kann DAZN für einen Monat kostenfrei getestet werden.

© getty

Eintracht Frankfurt in Lüttich heute im LIVE-TICKER

Auch ohne DAZN-Abo könnt Ihr jedoch live beim Spiel der SGE dabei sein: SPOX stellt Euch zu allen Begegnungen der Europa League einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr stets auf dem aktuellen Stand bleibt.

Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt heute: Personal und Aufstellung

Während Kevin Trapp, Marco Russ und Almany Toure der Eintracht langfristig fehlen, sind die offensiven Leistungsträger Bas Dost und Andre Silva wieder einsatzbereit. Letzterer wird wohl vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Standard Lüttich: Bodart - Gavory, Laifis, Vanheusden, Fai - Cimirot, Bastien, Amallah - Mpoku, Avenatti, Lestienne

Bodart - Gavory, Laifis, Vanheusden, Fai - Cimirot, Bastien, Amallah - Mpoku, Avenatti, Lestienne Eintracht Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hinteregger, Hasebe - Kostic, Fernandes, Sow, Rode, da Costa - Paciencia, Dost

Europa League: Die Spiele des Tages im Überblick

Im Parallelspiel der Gruppe haben sich bereits am Mittwoch Guimaraes und der FC Arsenal mit 1:1 getrennt. Mit einem Sieg in Lüttich könnte die SGE bis auf einen Punkt an die Londoner heranrücken.