Die Eintracht aus Frankfurt tritt heute Abend in der Europa League gegen den FC Arsenal aus London an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie die SGE heute Abend den Einzug in die nächste Runde klar machen kann.

Du willst Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Arsenal live sehen? Dann hol Dir jetzt Deinen gratis DAZN-Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League: Kann Eintracht Frankfurt heute Abend weiterkommen?

Vorab: Selbst bei einem Sieg der Eintracht heute Abend in London beim FC Arsenal, und gleichzeitigem Scheitern von Standard Lüttich auswärts bei Vitoria Guimaraes, ist der Einzug in die Runde der letzten 32 Mannschaften noch nicht perfekt. Dementsprechend muss die SGE bis zum finalen, sechsten Spieltag um das Weiterkommen kämpfen.

Die derzeit größten Widersacher um den Kampf um Platz zwei sind die angesprochenen Belgier, die punktgleich mit den Hessen hinter dem FC Arsenal liegen. Durch den sich egalisierenden direkten Vergleich (jeweils 2:1 für die Heimmannschaft) könte sogar am Ende die Gesamttordifferenz zwischen beiden Mannschaften ausschlaggebend sein.

© getty

Europa League: Die Tabelle der Gruppe F

Für jede der vier Mannschaften ist sowohl ein Weiterkommen als auch ein Ausscheiden noch möglich.

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 4 3 1 0 11:3 8 10 2 Standard Lüttich 4 2 0 2 5:7 -2 6 3 Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 4:6 -2 6 4 Vitoria Guimaraes 4 0 1 3 3:7 -4 1

Frankfurt gegen Arsenal heute live im TV und Livestream

Übertragen wird die Partie sowohl beim Privatsender RTL als auch beim Streamingdienst DAZN. Ab 20.15 Uhr bzw. 20.45 Uhr starten die Vorberichte - ab 21 Uhr wird dann das Spiel live und in voller Länge gezeigt. RTL bietet für alle mobilen Zuschauer auch einen Livestream an - dieser kostet nach Ablauf eines gratis Probemonats 4,95 Euro.

Mit diesem Personal geht DAZN auf Sendung:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Dieses RTL-Personal begleitet die Partie:

Moderator : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experten: Roman Weidenfeller, Steffen Freund

Neben allen Spielen der UEFA Europa League zeigt DAZN auch über 100 Begegnungen der UEFA Champions League, das Beste aus Serie A, Primera Division und Ligue 1 sowie durch die Kooperation mit Europsport erstmals 40 Partien der Bundesligasaison 2019/20.

Ein Abonnement bei DAZN kostet wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlch, wobei die ersten 30 Tage kostenlos getestet werden können.

Eintracht vs. Arsenal: Wann und wo findet das Spiel statt?

Austragungsort der Partie ist das 60.000 Zuschauer fassende Emirates Stadium, der Heimspielstätte des FC Arsenal. Gespielt wird ab 21 Uhr unter der Leitung des französischen Schiedsrichters Ruddy Buquet.

Eintracht Frankfurt - FC Arsenal: Mögliche Startformationen

Frankfurt : Rönnow - Hinteregger, Hasebe, Abraham - Da Costa, Kohr, Sow, Kostic - Kamada - Paciencia, Andre Silva

: Rönnow - Hinteregger, Hasebe, Abraham - Da Costa, Kohr, Sow, Kostic - Kamada - Paciencia, Andre Silva Arsenal: Martinez - Mustafi, Holding, Sokratis - Bellerin, Ceballos, Torreira, Tierney - Saka, Martinelli, Pepe

Frankfurt gegen Arsenal: Letzte Duelle

Lediglich ein Mal spielten beide Teams gegeneinander. Im Hinspiel seitzte es eine empfindliche 0:3-Heimpleite für die SGE.