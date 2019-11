Europa League live: Lazio Rom – Celtic Glasgow heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Europa League treffen am 4. Spieltag Lazio Rom und Celtic Glasgow aufeinander. Wo und wann Ihr die Begegnung im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Um die Europa League live und in voller Länge zu sehen, testet DAZN hier einen Monat lang kostenlos.

Champions League: Wo und wann spielen Lazio Rom und Celtic Glasgow?

Lazio richtet die heutige Partie im Olimpico in Rom aus. Der Hamburger Schiedsrichter Tobias Stieler leitet die Partie, Mike Pickel und Christian Gittelmann unterstützen ihn von außen. Ab 18.55 Uhr wird dort gekickt.

Europa League live: Lazio Rom - Celtic Glasgow heute im TV und Livestream

Eure einzige Möglichkeit, Lazio und Glasgow heute live in Aktion zu sehen, ist auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Europa-League-Spiele in voller Länge, los geht's jeweils kurz vor dem Anpfiff. Den Livestream könnt Ihr ganz einfach auf all Euren internetfähigen Endgeräten empfangen.

Um nicht nur die Europa League, sondern auch über 100 Spiele der Champions League, die Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Ligue 1 zu erleben, könnt Ihr DAZN übrigens kostenlos und unverbindlich 30 Tage lang testen. Anschließend kostet der Streamingdienst 11,99 Euro monatlich oder 119,99 jährlich.

Lazio Rom gegen Celtic Glasgow im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr noch kein DAZN-Abonnement besitzt, könnt Ihr die Begegnung auch in unserem SPOX-Liveticker verfolgen. Sowohl einen Einzelticker als auch die Konferenz findet Ihr in unserem Kalender, also klickt einfach mal rein.

Europa League, 4. Spieltag: Die Tabelle in Gruppe E

Celtic führt Gruppe E mit einem Punkt Vorsprung aktuell an, Lazio Rom befindet sich aktuell auf dem dritten Platz. Mit einem Sieg könnten die Italiener den zweiten Platz erobern, dafür müsste Cluj jedoch gegen Rennes verlieren.

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Celtic Glasgow 3 2 1 0 +3 7 2 CFR Cluj 3 2 0 1 +0 6 3 Lazio Rom 3 1 0 2 -1 3 4 Stade Rennes 3 0 1 2 -2 1

© getty

Europa League: Zahlen und Fakten zu Lazio Rom und Celtic Glasgow

Lazio Rom liefert bislang eine solide Saison ab, die Offensive des Klubs ist die zweitbeste der Serie A (24 Treffer).

In der Europa League rennt Rom der Konkurrenz aktuell noch hinterher, es gibt jedoch Grund zur Hoffnung: Lazio hat im Olimpico seit Mai kein Spiel mehr abgegeben.

Die Celts dominieren aktuell die schottische Liga und haben im Sommer ihre achte Meisterschaft in Folge gewonnen. Auch im Europapokal läuft es für Glasgow, als einziges Team in Gruppe E ist der Klub noch ungeschlagen.

Europa League, 4. Spieltag: Alle Spiele

Aus deutscher Sicht sind drei Spiele von großem Interesse. Der VfL Wolfsburg empfängt KAA Gent, Borussia Mönchengladbach möchte gegen Lazios Stadtrivalen AS Rom eine bessere Tabellensituation schaffen. Eintracht Frankfurt kann gegen Standard Lüttich einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.