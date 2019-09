Europa League heute live: Der 1. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Europa League steht heute der 1. Spieltag der Saison 2019/20 auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige zu den Partien und wo Ihr die Duelle live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Europa League heute live: Diese Spiele kommen im TV und Livestream

Alle Spiele der UEFA Europa League seht ihr sowohl in Deutschland als auc hin Österreich live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform DAZN.

Dabei könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr ein spezielles Match als Einzelspiel sehen wollt oder einfach alle parallel laufenden Paarungen mit der GoalZone in der Konferenz.

Dementsprechend könnt ihr auch heute alle Matches des 1. Spieltags der Europa League live sehen. Einige ausgewählte Spiele könnt Ihr außerdem mit dem RTL-Tochtersender NITRO sehen, der pro Spieltag eine Partie überträgt. Am heutigen Donnerstag handelt es sich dabie um das Duell zwischen Gladbach und dem Wolfsberger AC.

In der folgenden Übersicht ist aufgelistet, wo Ihr welches der heutigen Spiele live sehen könnt.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18:55 Uhr APOEL Nikosia Dudelange DAZN 18:55 Uhr Qarabag Sevilla DAZN 18:55 Uhr FC Kopenhagen Lugano DAZN 18:55 Uhr Dynamo Kiew Malmö DAZN 18:55 Uhr FC Basel Krasnodar DAZN 18:55 Uhr Getafe Trabzonspor DAZN 18:55 Uhr LASK Linz Rosenborg DAZN 18:55 Uhr PSV Sporting Lissabon DAZN 18:55 Uhr Cluj Lazio Rom DAZN 18:55 Uhr Rennes Celtic DAZN 18:55 Uhr Standard Lüttich Vitoria DAZN 18:55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Arsenal DAZN 21 Uhr Glasgow Rangers Feyenoord DAZN 21 Uhr Porto Young Boys Bern DAZN 21 Uhr Espanyol Ferencvaros DAZN 21 Uhr Ludogorets ZSKA Moskau DAZN 21 Uhr VfL Wolfsburg Olexandriya DAZN 21 Uhr Gent St-Etienne DAZN 21 Uhr Mönchengladbach Wolfsberger AC DAZN / NITRO PULS 4 (AT) 21 Uhr AS Roma Basaksehir DAZN 21 Uhr Wolverhampton Braga DAZN 21 Uhr Slovan Bratislava Besiktas DAZN 21 Uhr Manchester United Astana DAZN 21 Uhr Partizan Belgrad AZ Alkmaar DAZN

Europa League live auf DAZN - so einfach geht's

DAZN hat neben der Europa League Livespiele der Champions League, Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und vieles mehr im Programm. Aber nicht nur Fußballfans kommen auf DAZN auf ihre Kosten, denn DAZN überträgt auch US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL) sowie Darts, Tennis, Boxen und ausgewählte Highlights aus der Welt des Sports.

Das gesamte Angebot auf DAZN kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro pro Jahr.

Europa League heute live im Ticker verfolgen

SPOX bietet zu zahlreichen Sport- und Fußballevents Liveticker an. So könnt ihr auf SPOX neben der Champions League auch die Europa League live verfolgen. Hier geht's zur Tagesübersicht mit allen Livetickern.

Europa League heute live: Topspiel für die Eintracht gegen Arsenal

Die Eintracht aus Frankfurt bekommt es gleich heute am ersten Spieltag mit Vorjahresfinalist FC Arsenal zu tun. Die Gunners wollen natürlich auch in dieser Saison weit kommen und aus diesem Grund gleich gegen die Adlerträger den ersten Dreier einfahren.

In der vergangenen Saison schafften die Frankfurter es bis ins Halbfinale und scheiterten dort am späteren Champion FC Chelsea.

Europa League 2019/20: Termine und Spieltage

Nachdem die Teams den ersten Spieltag überstanden haben, geht es für die 48 Klubs am 3. Oktober weiter. Das Finale findet am 27. Mai 2020 in Gdansk statt.