Europa League live auf DAZN sehen - Spiele, Termine, Übertragung

Die Europa League startet in die Saison 2019/20! Dabei kämpfen drei deutsche Vertreter um die Krone in der zweithöchsten europäischen Spielklasse. SPOX erklärt Euch, wo Ihr alle Spiele der Europa League live im TV oder Livestream sehen könnt.

Ihr wollt alle Spiele der Europa League live sehen? Dann holt Euch jetzt den Gratismonat von DAZN - hier geht's lang!

Europa League im Livestream sehen: DAZN zeigt alle Spiele live

Genau wie in der vergangenen Saison könnt Ihr alle 205 Spiele der Europa League live auf DAZN sehen. Neben den Einzelspielen wird es auch das Konferenz-Format GoalZone erneut geben, so verpasst Ihr kein Tor.

Zusätzlich werden 15 Partien der neuen EL-Saison auch im Free-TV übertragen, doch das komplette Europa-League-Programm gibt es nur auf DAZN.

Europa League: Die Partien des ersten Spieltags

Zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Europa League haben die drei deutschen Vertreter unterschiedlich schwere Brocken vor der Brust: Während Eintracht Frankfurt gegen Arsenal ran muss, trifft Borussia Mönchengladbach auf den Wolfsberger AC und der VfL Wolfsburg auf Olexandrija.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18:55 Uhr APOEL Nikosia Dudelange DAZN 18:55 Uhr Qarabag Sevilla DAZN 18:55 Uhr FC Kopenhagen Lugano DAZN 18:55 Uhr Dynamo Kiew Malmö DAZN 18:55 Uhr FC Basel Krasnodar DAZN 18:55 Uhr Getafe Trabzonspor DAZN 18:55 Uhr LASK Linz Rosenborg DAZN 18:55 Uhr PSV Sporting Lissabon DAZN 18:55 Uhr Cluj Lazio Rom DAZN 18:55 Uhr Rennes Celtic DAZN 18:55 Uhr Standard Lüttich Vitoria DAZN 18:55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Arsenal DAZN 21 Uhr Glasgow Rangers Feyenoord DAZN 21 Uhr Porto Young Boys Bern DAZN 21 Uhr Espanyol Ferencvaros DAZN 21 Uhr Ludogorets ZSKA Moskau DAZN 21 Uhr VfL Wolfsburg Olexandrija DAZN 21 Uhr Gent St-Etienne DAZN 21 Uhr Mönchengladbach Wolfsberger AC DAZN / NITRO PULS 4 (AT) 21 Uhr AS Roma Basaksehir DAZN 21 Uhr Wolverhampton Braga DAZN 21 Uhr Slovan Bratislava Besiktas DAZN 21 Uhr Manchester United Astana DAZN 21 Uhr Partizan Belgrad AZ Alkmaar DAZN

Europa League live sehen: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sportstreaming-Dienst, der neben der Europa League auch Livespiele unter anderem der Champions League, Bundesliga, Primera Division, Serie A oder Ligue 1 im Programm hat. Dazu bietet das "Netflix des Sports" auch für Fans anderer Sportarten ein umfangreiches Angebot wie beispielsweise US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL) sowie Darts oder Tennis.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro, das Jahresabo gibt es bereits für 119,99 Euro im Jahr. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot einen Monat lang kostenlos zu testen. Hier geht's zum Probemonat!

Europa League live: Frankfurt gegen Arsenal exklusiv auf DAZN

Am ersten Spieltag kommt es für Eintracht Frankfurt direkt zu einem Kracher. Am heutigen Donnerstag, den 19. September 2019, ist Vorjahresfinalist FC Arsenal zu Gast. Die Partie beginnt um 18.55 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Sehen könnt ihr den EL-Auftakt der Eintracht, die in der vergangenen Saison sensationell bis ins Halbfinale marschierte, live und exklusiv auf DAZN. Die Übertragung beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 18.40. Folgendes DAZN-Trio wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Jonas Hummels

Europa League 2019/20: Die Termine in der Übersicht

Das Finale der Europa League ist für den 27. Mai 2020 angesetzt und findet in Gdansk statt. Bis dahin kämpfen insgesamt 48 Teams um die begehrten Plätze im Endspiel.