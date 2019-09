Europa League, Konferenz: Wo kann ich heute alle Spiele LIVE im TV und Livestream sehen?

Am heutigen Donnerstag findet der 1. Spieltag in die Europa League 2019/20 statt und mit dabei sind Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach. Wie Ihr alle Partien live im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr bei SPOX.

Europa League, 1. Spieltag: Diese Spiele stehen an

Am heutigen Donnerstag, dem 19. September, geht es auch im zweithöchsten europäischen Wettbewerb wieder los. Die Anstoßzeiten sind auch in dieser Saison an die in der Champions League angeglichen, los geht's also jeweils um 18.55 Uhr oder um 21 Uhr. Die heutigen Partien in der Übersicht:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam 18:55 Uhr APOEL Nikosia Dudelange 18:55 Uhr Qarabag Sevilla 18:55 Uhr FC Kopenhagen Lugano 18:55 Uhr Dynamo Kiew Malmö 18:55 Uhr FC Basel Krasnodar 18:55 Uhr Getafe Trabzonspor 18:55 Uhr LASK Linz Rosenborg 18:55 Uhr PSV Sporting Lissabon 18:55 Uhr Cluj Lazio Rom 18:55 Uhr Rennes Celtic 18:55 Uhr Standard Lüttich Vitoria 18:55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Arsenal 21 Uhr Glasgow Rangers Feyenoord 21 Uhr Porto Young Boys Bern 21 Uhr Espanyol Ferencvaros 21 Uhr Ludogorets ZSKA Moskau 21 Uhr VfL Wolfsburg Olexandriya 21 Uhr Gent St-Etienne 21 Uhr Mönchengladbach Wolfsberger AC 21 Uhr AS Roma Basaksehir 21 Uhr Wolverhampton Braga 21 Uhr Slovan Bratislava Besiktas 21 Uhr Manchester United Astana 21 Uhr Partizan Belgrad AZ Alkmaar

Europa League, Konferenz: So seht Ihr alle Spiele heute LIVE im TV und Livestream

In der Saison 2019/20 laufen alle Spiele der Europa League live auf DAZN. Beim Streamingdienst habt Ihr die Wahl, ob Ihr die Partien einzeln oder in der Konferenz verfolgt. Bei GoalZone seht Ihr ab 18.55 Uhr Livefußball im Konferenz-Stil.

Als Kommentatoren führen Jan Lüdeke und Christoph Stadtler durch den Abend, Experte ist Ralph Gunesch. Mit der GoalZone verpasst Ihr kein Tor aus den 24 Partien des ersten Spieltags.

Im Free-TV läuft heute nur eine Partie, RTL Nitro zeigt Euch Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC um 21 Uhr. In Österreich überträgt die Partie PULS 4.

Europa League auf DAZN: Kosten, Abos, Infos

Um alle Spiele der Europa League live zu verfolgen, benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Der Streamingdienst stellt Euch dazu zwei Varianten zur Verfügung:

Jahresabo : Kostet Euch einmalig 119,99 Euro und ist jährlich kündbar. Umgerechnet betragen die Kosten rund 9,99 Euro pro Monat.

: Kostet Euch einmalig 119,99 Euro und ist jährlich kündbar. Umgerechnet betragen die Kosten rund 9,99 Euro pro Monat. Monatsabo: Monatliche Kosten sind 11,99 Euro, Ihr könnt das Abo am Ende jeden Monats kündigen.

Europa League heute im Liveticker

Wie Ihr es gewohnt seid, könnr Ihr Euch auch per Liveticker bei SPOX auf dem Laufenden halten lassen. Hier geht's zur Übersicht.

Europa League: Die weiteren Termine

Heute geht's los in der Europa League, doch wie geht es anschließend weiter? Erstmal stehen für die Teams noch fünf weitere Partien in der Gruppenphase an, bevor diese am 12. Dezember endet. Im neuen Jahr startet dann die K.o.-Phase.

Diese endet am 27. Mai 2020 in Danzig, Polen. Dort findet im Energa-Gdansk-Stadion das Endspiel der Europa League 2019/20 statt. In der 2011 eröffneten Arena finden rund 41.500 Zuschauer Platz, es war auch Austragungsort mehrerer Spiele der EM 2012. Alle weiteren Termine in der Übersicht: