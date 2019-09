Europa League: Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsberger AC heute im LIVE-TICKER

Borussia Mönchengladbach startet gegen den Wolfsberger AC in die Gruppenphase der Europa League. Hier könnt ihr die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wir fortlaufend aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsberger AC im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Fohlen ist de Vorfreude auf das internationale Geschäft groß. "Es herrscht eine angenehme, positive Anspannung. Borussia hat sich die Teilnahme an der Europa League in der vergangenen Saison erarbeitet. Nun wollen wir erfolgreich in diesen Wettbewerb starten. Wir hoffen auf eine tolle Stimmung", sagte Trainer Marco Rose vor der Partie.

Vor Beginn: Auf Seiten der Gladbacher gilt es zwei Ausfälle zu kompensieren. Fabian Johnson kann wegen Rückenproblemen nicht mitwirken und Tobias Strobl beginnt nach seiner Knie-OP erst mit seiner Reha.

Vor Beginn: Beim ersten Heimspiel Gladbachs in der Europa-League-Saison ist der Wolfsberger AC zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Europa League: Mönchengladbach gegen Wolfsberg live sehen

DAZN hat sich die Rechte an der Europa League gesichert und zeigt alle Partien live und in voller Länge. Ab 20.45 Uhr ist der Livestream zur Begegnung Gladbach gegen Wolfsberg auf der Streaming-Plattform abrufbar. Ein Abo kostet 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr. Der erste Monat ist sogar gratis.

Eine Möglichkeit, die Begegnung im Free-TV zu verfolgen, gibt es auch. RTL Nitro zeigt die Partie live im TV und im kostenpflichtigen Livestream auf tv-now.de. In Österreich kann man das Spiel auf Puls 4 verfolgen.

Europa League: Der 1. Spieltag im Überblick