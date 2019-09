Eintracht Frankfurt in der Europa League: 2. Spieltag - Gegner, Termin und Übertragung

22/28

Emile Smith Rowe: Leistete sich in der Anfangsphase einen bitteren Ballverlust, der jedoch ungestraft blieb. Scheiterte in der 32. mit einem Schuss an Trapp. Smith Rowe gewann nicht einmal 10 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 60. ausgewechselt. Note: 4,5.