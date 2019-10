EM-Qualifikation - Deutsche Gruppe C: Weißrussland vs. Estland heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der deutschen Gruppe C trifft in der EM-Qualifikation heute Weißrussland auf Estland. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Weißrussland vs. Estland: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet heute bereits um 18 Uhr deutscher Zeit (19 Uhr Ortszeit) statt. Austragungsort für dieses Spiel ist das Dinamo Stadion in Minsk. Folgendes spanisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Ricardo de Burgos

Ricardo de Burgos Assistenten: Roberto del Palomar, Pau Cebrian Devis

Roberto del Palomar, Pau Cebrian Devis Vierter Offizieller: Alejandro Hernandez

EM-Quali: Weißrussland gegen Estland heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Weißrussland und Estland könnt Ihr heute, wie alle anderen Partien auch, live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform DAZN anschauen. Der Streaming-Dienst bietet diese Partie sowie die neun weiteren Quali-Spiele jeweils als Einzel-Livestream an, die Übertragung startet kurz vor 18 Uhr.

Im Anschluss an die Partie wird das Spiel auf DAZN auch im Re-Live übertragen. Für Fans, die nicht das komplette Spiel schauen können, gibt es auch die Kurzversion: DAZN bietet auch die Highlights der Partie an.

Weißrussland gegen Estland: Die EM-Quali heute im LIVE-TICKER

Falls Ihr unterwegs seid und nicht genügend Datenvolumen für einen Livestream habt, könnt Ihr das Geschehen auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. SPOX bietet Euch sogar eine Konferenz an.

Somit seid Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine wichtige Spielszene.

EM-Qualifikation: Die Partien des Tages im Überblick

In der deutschen Gruppe C findet eine weitere Partie statt: Die Niederlande spielt gegen Nordirland um den zweiten Gruppenplatz.

Uhrzeit Heim Gast 16 Uhr Kasachstan Zypern 18 Uhr Weißrussland Estland 20.45 Uhr Niederlande Nordirland 20.45 Uhr Slowakei Wales 20.45 Uhr Kroatien Ungarn 20.45 Uhr Lettland Polen 20.45 Uhr Nordmazedonien Slowenien 20.45 Uhr Österreich Israel 20.45 Uhr Russland Schottland 20.45 Uhr Belgien San Marino

EM-Quali: Die Tabelle der deutschen Gruppe C

Die beiden Mannschaften belegen in der Gruppe die letzten beiden Plätze und habe keine Chance mehr auf eine Qualifikation für die Endrunde 2020.