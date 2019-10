EM-Quali, Estland gegen Deutschland: Deshalb zeigt das ZDF das Länderspiel nicht im TV

Am heutigen Sonntag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Estland ihr nächstes EM-Qualifikationsspiel. Warum Ihr die Begegnung nicht im ZDF sehen könnt und wo sie stattdessen im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr bei SPOX.

EM-Quali live: Warum wird Estland - Deutschland nicht im ZDF übertragen?

Seit dem Jahr 2018 liegen die Übertragungsrechte für alle WM- und EM-Quali-Spiele nicht mehr in den Händen der Öffentlich-Rechtlichen. Stattdessen hat sich RTL das Rechtepaket bis 2022 gesichert.

Bis dahin strahlt der Privatsender 28 Spiele der Nationalelf live aus, darunter nicht nur alle Begegnungen der Qualifikationen zu den kommenden Europa- und Weltmeisterschaften, sondern auch sämtliche Testspiele.

EM-Qualifikation live: Estland gegen Deutschland heute im TV und Livestream

Um 20.45 Uhr wird die Partie in der Le Coq Arena in Tallin angepfiffen, bereits eine halbe Stunde vorher beginnt RTL mit seiner Übertragung. Moderatorin Laura Wontorra und Experte Jürgen Klinsmann werden Euch dort begrüßen, anschließend übernimmt Kommentator Marco Hagemann. Parallel wird das Ganze auf tvnow.de live gestreamt, allerdings ist diese Variante kostenpflichtig.

Falls Ihr das Spiel am Sonntagabend nicht sehen könnt, schaut einfach auf DAZN vorbei. Ab 0 Uhr bietet der Streamingdienst ein Re-Live an, zudem werden alle anderen Qualifikationsspiele live und in voller Länge übertragen. Ein Abonnement kostet Euch entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich, der erste Monat ist gratis.

Estland - Deutschland im Liveticker auf SPOX

Darüber hinaus lassen wir Euch auch auf SPOX nicht im Stich. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr sämtliche EM-Qualifikationsspiele, so auch das heutige zwischen dem DFB-Team und Estland.

EM-Qualifikation: Die nächsten Spiele des DFB