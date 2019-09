EM-Qualifikation: Litauen gegen Portugal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der amtierende Europameister und Nations-League-Sieger Portugal bekommt es heute mit dem Fußballzwerg Litauen zu tun. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir noch heute Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe die Partie Litauen - Portugal live und in voller Länge!

Litauen gegen Portugal: Anstoß, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Spielstätte der heutigen Partie ist das LFF-Stadion in Vilnius. 5.000 Zuschauer passen in das Stadion, in dem die Nation auf Platz 130 der FIFA-Weltrangliste seine Heimspiele austrägt. Anstoß in Vilnius ist um 20.45 Uhr deutscher Zeit.

Das Schiedsrichtergespann der heutigen Begegnung kommt aus den Niederlanden:

Schiedsrichter: Bas Nijhuis

Assistenten: Johan Balder, Davie Goossens

Vierter Offizieller: Serdar Gözübüyük

Litauen gegen Portugal heute live im TV und Livestream

Das heutige Match zwischen Litauen und Europameister Portugal seht Ihr live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform DAZN. Mit DAZN seid Ihr außerdem mit von der Partie, wenn es ab dem 12. September in der UEFA Champions- und Europa League wieder richtig los geht.

Neben der Übertragung von jeder Menge europäischem Spitzenfußball aus der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1, seht Ihr auf DAZN seit dieser Saison auch exklusiv 40 Bundesligapartien live und auf Abruf. Für 11,99 Euro monatlich bzw. 119,99 Euro im Jahr bekommt Ihr auf DAZN die volle Ladung Sport!

Litauen gegen Portugal heute live im Ticker

Natürlich bietet auch SPOX Euch die Möglichkeit, das Spiel zwischen Portugal und Litauen live mitzuverfolgen. Mit dem Liveticker könnt ihr das komplette Spiel in Echtzeit verfolgen und verpasst keine wichtigen Infos zum Spiel.

Litauen gegen Portugal in der EM-Quali: Spiel der Gegensätze

In der Vergangenheit kam es erst zweimal zur Begegnung zwischen den Portugiesen und Litauen. Dabei konnte der amtierende Europameister beide Male gewinnen. Und auch heute deutet alles auf eine eindeutige Angelegenheit hin.

Die Portugiesen rund um Superstar Cristiano Ronaldo gewannen erst im Juni die erste Ausgabe UEFA Nations League und haben als Europameister von 2016 natürlich die Ansprüche auch bei der EM im nächsten Jahr weit zu kommen.

Litauen gegen Portugal bei der EM-Quali: Gruppe B im Check

In der Gruppe B dürfte schon jetzt klar sein, welche Teams sich durchsetzen werden. Nachdem die Ukraine (ein Spiel mehr) mit bereits neun Punkten Vorsprung auf Platz drei die Tabelle anführt, gilt es für die Portugiesen heute mit einem Sieg den nächsten Schritt Richtung EM-Endrunde im kommenden Jahr zu machen. Der Favorit in der Gruppe B ließ allerdings schon vier Punkte durch Unentschieden gegen die Ukraine und Serbien liegen.