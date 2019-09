Wer überträgt / zeigt das ÖFB-Team gegen Polen heute live im TV und Livestream?

Topspiel in der Gruppe G! Für die österreichische Nationalmannschaft geht es heute Abend gegen Polen nicht nur um drei ganz wichtige Punkte, sondern sogar um die Tabellenführung. SPOX erklärt, wo es das Spiel live im TV und Stream zu verfolgen gibt.

Österreich gegen Polen: Wo und wann findet das EM-Quali-Spiel statt?

Für das ÖFB-Team geht es heute in die Hauptstadt Polens, nämlich nach Warschau. Das Nationalstadion Narodowy ist der Austragungsort der heutigen Begegnung und bietet knapp 58.000 Zuschauern Platz. Angepfiffen wird die Paarung um 20.45 Uhr.

Österreich gegen Polen heute live: EM-Quali im TV und Stream

Die Streaming-Plattform DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der heutigen Partie gesichert und sendet kurz vor Anpfiff aus dem Warschauer Nationalstadion.

Mit dem Sender ORF 1 seht Ihr die heutige Partie außerdem live im Fernsehen. Der Sender bietet das Match neben der TV-Übertragung auch im Stream in der ORF TVthek an.

ÖFB auf DAZN: So seht Ihr Österreich in der EM-Quali

Für alle Gruppenspiele der Österreicher in der EM-Qualifikation bietet DAZN einen Livestream an: Damit erlebt Ihr alle Tore der ÖFB-Elf hautnah mit.

Österreich gegen Polen heute live im Ticker

So wie jedes Spiel der EM-Quali könnt Ihr selbstverständlich auch dieses live im SPOX-Liveticker verfolgen. Euch entgeht hier garantiert keine Szene.

© getty

Österreich gegen Polen: EM-Quali-Topspiel in Gruppe G?

Der Erste gegen den Zweiten in Gruppe G. Die Österreicher könnten heute mit einem Sieg über die Polen an die Tabellenspitze klettern. Aus fünf Spielen holte die Elf von ÖFB-Trainer Franco Foda neun Punkte. Die Polen verloren vergangenen Freitag das erste Spiel in dieser EM-Quali und stehen daher nur noch mit drei Punkten Vorsprung an Platz 1.

Trotz des souveränen 6:0-Siegs gegen Lettland vergangenen Freitag, bei dem die ÖFB-Verteidigung nur einen einzigen Torschuss zuließ, dürfen sich die ÖFB-Profis nicht zurücklehnen. Nur ein Pünktchen trennt das Team von den Verfolgern aus dem Nachbarland Slowenien und Israel.

Nur zwei Teams können ein Ticket für die EM im nächsten Jahr lösen. Der Sieger aus der heutigen Partie könnte in Hinblick auf die Qualifikation zur Endrunde heute einen gewaltigen Schritt nach vorne machen und sich an der Tabellenspitze festsetzen. Und so sieht die Tabellenkonstellation in Gruppe G aus: