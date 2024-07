England plötzlich Meister im Elfmeterschießen: Experte analysiert das Geheimnis von Gareth Southgate

© getty

"Elfer-Professor" erkennt vier Kernelemente der Engländer

Southgate hat sich der "Wissenschaft" Elfmeterschießen nach seinem 1996er-Schuss in die Arme von Andreas Köpke ernsthaft angenommen, entwickelte spezielle Trainingsformen. Was genau? "Ein Geheimnis", sagte Pickford nach Hinweis eines Pressesprechers mit einem Grinsen. Bekannt ist, dass ein Professor der London School of Economics konsultiert wurde. Die These, dass Elfmeterschießen nicht trainiert werden kann, ist längst überholt.

Jordet, der sich seit Jahrzehnten mit der Psychologie des Elfmeterschießens beschäftigt, hat vier Kernelemente der englischen Herangehensweise ausgemacht. Erstens sei für jeden Schützen ein Begleiter eingeteilt, der ihn vom Punkt abholt. Außerdem stehe die Gruppe locker nebeneinander statt Arm in Arm, um den Spieler wieder schneller zu integrieren. Pickford bringe dem Schützen den Ball, um ein Gefühl des Zwei-gegen-Eins zu erzeugen. Und viertens fokussiere sich Southgate auf die Auswahl der Schützen und schicke alle Ersatzspieler beiseite.