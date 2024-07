Xavi Simons kann FC Bayern München, aber ist noch kein Vergleich zu Jamal Musiala: Drei Dinge, die bei Rumänien gegen Niederlande auffielen

© getty

Xavi Simons kann FC Bayern München, aber ...

Nach seiner eindrucksvollen Hinrunde für RB Leipzig und einem kleinen Einbruch in der zweiten Saisonhälfte gehört Xavi Simons bei der Oranje bislang zweifellos zu den Leistungsträgern.

Gegen die Rumänen zeigte das Supertalent erneut, wozu es imstande ist. Eine von Simons' vielen guten Bewegungen mit Zug zum Tor führte zu seiner Vorlage auf Führungstorschütze Cody Gakpo - der bereits zweite Assist für ihn im laufenden Wettbewerb. Die meisten aller Niederländer. Darüber hinaus sorgte er mit einer Rabona-Flanke für ein Raunen in der Allianz Arena.

Also an dem Ort, wo er eventuell schon bald im Heimtrikot auflaufen wird. Gerüchten zufolge soll er sich mit dem FC Bayern München bereits über die Vertragsdetails einig sein. Zwar war Simons' Leistung nicht als "Vorspielen" in München zu bewerten. Das Potenzial, beim deutschen Rekordmeister zu einem Stammspieler aufzusteigen, hat er dennoch allemal.

Simons muss jedoch noch einen Prozess durchgehen, den sein möglicher Partner zur neuen Saison schon durchlebt hat: Jamal Musiala. Der Nationalspieler, ebenfalls 21 Jahre alt, ist ein klares Stück deutlicher in seinen Aktionen als es Simons ist.

Beide verfügen über eine unglaubliche Flexibilität in der Offensive, sind technisch hochveranlagt, schnell am Ball. Bayern könnte mit den beiden wie die DFB-Elf aktuell mit zwei Zehnern spielen oder sie beide auf die Flügel setzen. Doch Simons fehlt es im Vergleich zu Musiala etwas an der Konsequenz, vor allem in Richtung Tor. Stattdessen wählt er häufig den verspielten, "schöneren", aber ineffizienteren Weg. Ein Vorwurf, den sich auch Musiala immer wieder anhören musste.

Davon kann Simons profitieren - und die Kombination aus beiden zu einer unfassbaren Waffe reifen. Ähnlich wie Musiala und Wirtz im DFB-Trikot.