Rumänien vs. Niederlande: EM 2024 Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn Die Elftal zeigte in der Gruppenphase in einer zugegebenermaßen Todesgruppe mit Frankreich und Österreich eine durchwachsene Leistung. Im Viertelfinale könnte es dabei erneut zum Aufeinandertreffen mit Österreich kommen, das die Niederländer zuletzt mit 2:3 verloren. Rumänien avancierte hingegen in einer ausgeglichenen Gruppe zum Überraschungsersten und wird alles geben, um für eine weitere Überraschung zu sorgen!

Vor Beginn Das erste Spiel des Tages steigt ab 18 Uhr. Die Partie wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

Vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Rumänien vs. Niederlande bei der EM 2024!