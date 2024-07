"Bin sehr stolz darauf, Türke zu sein": Merih Demiral zeigt Wolfsgruß - droht nun ein Nachspiel der UEFA?

Später postete er bei X ein Bild, das ihn beim Ausführen der Geste zeigt.

Während das Zeigen des Wolfsgrußes zum Beispiel in Österreich in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist, gibt es in Deutschland kein Verbot. Trotzdem könnte Demiral wegen seines Jubels ein Nachspiel drohen. Die UEFA verbietet politische Botschaften im Rahmen ihrer Spiele und könnte eine Untersuchung gegen den 26-Jährigen einleiten.

Die Türkei steht nach dem Erfolg gegen Österreich im Viertelfinale der EURO. Dort bekommen es Demiral und seine Mannschaftskameraden am Samstag in Berlin mit den Niederlanden zu tun.