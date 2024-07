"Kompletter Blödsinn": Zwei Ex-Stars halten Harry Kane für den besten Engländer der Geschichte

Der Grund für Nevilles Lob war unter anderem der Rekord, den Kane mit seinem Elfmetertor zum zwischenzeitliche 1:1 gegen Oranje aufgestellt hatte: Mit neun Treffern in K.o.-Runden bei großen Turnieren ist er nun der erfolgreichste Europäer in dieser Kategorie. Kane ließ Gerd Müller, Miroslav Klose (beide Deutschland), Antoine Griezmann und Kylian Mbappé (beide Frankreich) hinter sich. Sie netzten jeweils achtmal bei EM oder WM nach der Gruppenphase.

Kane ist zudem nicht nur Rekordtorschütze seines Ex-Klubs Tottenham Hotspur, sondern auch der Three Lions. In 97 Länderspielen markierte der Kapitän 66 Treffer. Was ihm allerdings noch fehlt, ist ein großer Titel. Den hat er bislang weder mit seinen Klubs noch mit der Nationalmannschaft eingefahren.

Am Sonntag hat Kane die Gelegenheit, den Titelmakel auszulöschen. Dann trifft er mit seinen Engländern im Finale der EURO auf Spanien. Das Endspiel steigt um 21 Uhr in Berlin.