"Kinder platzen vor Stolz": Frau von Toni Kroos richtet emotionale Liebeserklärung an ihren Mann

"Wir haben in unseren gemeinsamen 16 Jahren fast alles erlebt im Fußball. Es gab so viele Höhepunkte, aber auch so einige Tiefen und Niederschläge zu überwinden. Wir haben zusammen gefeiert, aber wir haben auch oft zusammen geweint und versucht Lösungen zu finden. Ein Titel hat noch gefehlt. Leider sollte es nicht so sein. Heute sind wir alle einfach unfassbar traurig, aber ab morgen geht der Kopf hoch und wir sind einfach nur stolz auf euch alle", blickte die 36-Jährige in einem Instagram-Beitrag auf die erfolgreiche Karriere ihres Mannes zurück.

Sie sei auf den 34-Jährigen "so unfassbar stolz, dass es dafür keine passenden Worte gibt. Du bist unser Held und ich danke dir, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast und ich deine Frau sein darf. Wir freuen uns unfassbar darauf, dass du endlich mehr bei uns bist, aber du wirst uns auch auf dem Platz sehr fehlen."

Und weiter: "Leider kannst du den Stolz in den Augen deiner Kinder auf der Tribüne nicht sehen, wenn du auf dem Platz bist, aber du kannst dir vorstellen dass sie vor Stolz fast platzen und ich mit."

Zu den emotionalen Worten stellte Kroos ein Bild ihrer drei Kinder im DFB-Trikot.