"Hast es für mich und Marcus Rashford getan": Jadon Sancho schickt emotionale Botschaft an Englands Matchwinner Bukayo Saka

Saka erzielte gegen die Eidgenossen zunächst in der 80. Spielminute den wichtigen Ausgleich zum 1:1, im späteren Elfmeterschießen verwandelte er dann vom Punkt sicher gegen Nati-Keeper Yann Sommer. Auch sonst war der 22-Jährige einer der wenigen Lichtblicke in einer erneut schwach performenden englischen Mannschaft, weshalb er von der UEFA später den "Man of the Match"-Award überreicht bekam.

Auf Instagram teilte Sancho ein Bild von Saka mit dem Award in der Hand und schrieb dazu: "Ich bin so stolz auf diesen Kerl, Bukayo Saka! Du hast es für mich und Marcus (Rashford; Anm.d.Red.) getan, Bruder!"